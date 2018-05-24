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Мужчина домогался жительницы Барнаула в кабине лифта

, ИА "Амител"
Полиция устанавливает личность и местонахождение подозреваемого

Фото: barneos22

Полиция в Барнауле устанавливает личность мужчины, который предпринял попытку вступить в интимную связь с женщиной против ее воли в кабине лифта в доме по улице Ускова в Барнауле.

"Заявление поступило, сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержание", — сообщили порталу Amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, в настоящее время распространяется в социальных сетях.

Известно, что ЧП произошло минувшей ночью в доме по улице Ускова, 25.

Согласно описанию, мужчине на вид 30-35 лет, рост 180 сантиметров. Был одет в синюю куртку, темные брюки. Вероятно, что мужчина был пьян.

В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru сообщили, что следователи также выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.05.2018 12:03
- гость -

Ну вот... Вроде , не промзона

0  0
24.05.2018 12:05
- гость -

Очень интересная и занимательная история !!! Барышня ночью села в лифт с незнакомым мужиком.... Что то сподвигло ее на этот опрометчивый поступок. Может мужик понял все неправильно и приступил к активной фазе рановато ?

0  0
24.05.2018 12:07
- гость -

что ж теперь с мужиками не ездить не в лифту ни в газелях)))а то мало ли...))на лбу то не написано что он урод

0  0
24.05.2018 12:09
- гость -

24.05.2018 12:05
- гость -
Опять женщина виновата?

0  0
24.05.2018 12:11
- гость -

24.05.2018 12:07
- гость - по теперешним временам и в дневное время дамы и люди пожилого возраста с незнакомыми мужиками да еще с запахом предпочитают в лифтУ не ездить

0  0
24.05.2018 12:13
Ну чего Вам сказать...

24.05.2018 12:09
- гость - Однозначного ответа у меня нет ,но жизнеспособная версия имеет место быть. Ночью !!! сесть в лифт с незнакомым мужиком (пьяным) ... Что то в этом есть интригующее и доб. адреналина в кровь.

0  0
24.05.2018 12:21
- гость -

Типа ночью стоять в подъезде куда безопасней

0  0
24.05.2018 12:22
- гость -

Надо было сесть покакать

0  0
24.05.2018 12:22
- гость -

Узбагойтезь! Он мог заскочить в лифт в последний момент.
Щас ещё найдутся имбецилы которые скажут, что нефиг бабёнке шляться по ночам.

0  0
24.05.2018 12:24
- гость -

Несомненно есть такое понятие, как "виктимное поведение", однако нахождение в лифте само по себе таковым не является, а вообще маловато инфы, чего там и как было.

0  0
24.05.2018 12:30
Чем дело то кончилось ?

Думаю муСчина ухаживал с барышней, может даже провожал... В последний момент не угодил ... Ммм да. Маньяк думается довел бы свое дело до маньяческого конца....

0  0
24.05.2018 12:33
- гость -

24.05.2018 12:22
- гость - Если все так , то парниша должен был либо зайти в подъезд за ней либо караулить в подъезде . Первый вариант более подходящий. Отважная дивчина ... Видит , что за ней ночью !!! в подъезд заходит подвыпивший лоботряс 180 см росту, садится с ней в лифт и чувствует себя вполне спокойно.

0  0
24.05.2018 12:42
Грантштейн

Я не понял, а где вы увидели повод для шуток?
Покушение на изнасилование - это не смешно, это преступление.
Пьяный он был или трезвый - дело десятое. Не надо в балаган превращать мерзкие поступки.
Надеюсь его найдут и осудят.

0  0
24.05.2018 12:46
Марина

Девушка с работы возвращалась. Парень зашел в лифт после нее. Что за бред несут некоторые

0  0
24.05.2018 12:46
- гость -

24.05.2018 12:42
Грантштейн Уважаемый... А кто шутит ? В условиях ограниченной информации все выдвигают свои предположения.. Тема вынесена на просторы интернета,значит каждый может иметь свое мнение.

0  0
24.05.2018 12:47
- гость -

Алкоголь отдает мужчину во власть инстинктам

0  0
24.05.2018 12:48
Марине

Не садитесь в лифт ночью с незнакомыми людьми. Прежде чем переходить дорогу посмотрите направо и налево. Так и тут.

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