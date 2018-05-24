Фото: barneos22
Полиция в Барнауле устанавливает личность мужчины, который предпринял попытку вступить в интимную связь с женщиной против ее воли в кабине лифта в доме по улице Ускова в Барнауле.
"Заявление поступило, сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержание", — сообщили порталу Amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, в настоящее время распространяется в социальных сетях.
Известно, что ЧП произошло минувшей ночью в доме по улице Ускова, 25.
Согласно описанию, мужчине на вид 30-35 лет, рост 180 сантиметров. Был одет в синюю куртку, темные брюки. Вероятно, что мужчина был пьян.
В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru сообщили, что следователи также выясняют все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Ну вот... Вроде , не промзона
Очень интересная и занимательная история !!! Барышня ночью села в лифт с незнакомым мужиком.... Что то сподвигло ее на этот опрометчивый поступок. Может мужик понял все неправильно и приступил к активной фазе рановато ?
что ж теперь с мужиками не ездить не в лифту ни в газелях)))а то мало ли...))на лбу то не написано что он урод
24.05.2018 12:05
- гость -
Опять женщина виновата?
24.05.2018 12:07
- гость - по теперешним временам и в дневное время дамы и люди пожилого возраста с незнакомыми мужиками да еще с запахом предпочитают в лифтУ не ездить
24.05.2018 12:09
- гость - Однозначного ответа у меня нет ,но жизнеспособная версия имеет место быть. Ночью !!! сесть в лифт с незнакомым мужиком (пьяным) ... Что то в этом есть интригующее и доб. адреналина в кровь.
Типа ночью стоять в подъезде куда безопасней
Надо было сесть покакать
Узбагойтезь! Он мог заскочить в лифт в последний момент.
Щас ещё найдутся имбецилы которые скажут, что нефиг бабёнке шляться по ночам.
Несомненно есть такое понятие, как "виктимное поведение", однако нахождение в лифте само по себе таковым не является, а вообще маловато инфы, чего там и как было.
Думаю муСчина ухаживал с барышней, может даже провожал... В последний момент не угодил ... Ммм да. Маньяк думается довел бы свое дело до маньяческого конца....
24.05.2018 12:22
- гость - Если все так , то парниша должен был либо зайти в подъезд за ней либо караулить в подъезде . Первый вариант более подходящий. Отважная дивчина ... Видит , что за ней ночью !!! в подъезд заходит подвыпивший лоботряс 180 см росту, садится с ней в лифт и чувствует себя вполне спокойно.
Я не понял, а где вы увидели повод для шуток?
Покушение на изнасилование - это не смешно, это преступление.
Пьяный он был или трезвый - дело десятое. Не надо в балаган превращать мерзкие поступки.
Надеюсь его найдут и осудят.
Девушка с работы возвращалась. Парень зашел в лифт после нее. Что за бред несут некоторые
24.05.2018 12:42
Грантштейн Уважаемый... А кто шутит ? В условиях ограниченной информации все выдвигают свои предположения.. Тема вынесена на просторы интернета,значит каждый может иметь свое мнение.
Алкоголь отдает мужчину во власть инстинктам
Не садитесь в лифт ночью с незнакомыми людьми. Прежде чем переходить дорогу посмотрите направо и налево. Так и тут.