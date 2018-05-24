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Минкультуры РФ в среду, 23 мая, обнародовало данные о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед ведомством за прошлый год. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт ведомства.
Худрук Национального филармонического оркестра РФ Владимир Спиваков за 2017 год заработал 82,2 миллиона рублей. Он владеет квартирой и двумя земельными участками. Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет задекларировал 60,2 миллиона рублей дохода, в его собственности — две квартиры, дом, земельный участок и автомобиль Cadillac Deville.
Евгений Миронов, глава Государственного театра наций, за прошлый год заработал 55,5 миллиона рублей. Он владеет двумя квартирами. В документе также говорится, что доход худрука Малого драматического театра — Театра Европы Льва Додина составил 24 миллиона рублей, худрука Театра Вахтангова Римаса Туминаса — 19,7 миллиона рублей, главы "Сатирикона" Константина Райкина — 12,8 миллиона рублей, а Малого театра Юрия Соломина — 11 миллионов рублей. Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров заработал 13,8 миллиона рублей, в его собственности также автомобиль Mercedes Benz.
Из директоров музеев самые большие доходы у гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского (19,5 млн рублей), Музеев Московского Кремля Елены Гагариной (15,6 миллиона рублей), Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой (9 миллионов рублей), а также главы Пушкинского музея Марины Лошак (4,9 миллиона рублей).
В таблице также указывается, что доходы первого заместителя художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова Юрия Кравеца составили 10,3 миллиона рублей, а заместителя худрука Игоря Золотовицкого — 10,1 миллиона. Худрук МХАТа имени Горького Татьяна Доронина за прошлый год заработала 6,3 миллиона рублей. Гендиректор Большого театра России Владимир Урин указал в декларации доход в 8,2 миллиона рублей, а ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе — 9 миллионов рублей.
Комментарии
82,2 миллиона рублей? А как же Ролдугин с двумя миллиардами долларов?