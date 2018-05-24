Фото: oneforisrael.org
В Новосибирске отец выкрал своего двухлетнего ребенка из детсада. Об этом пишут "Вести. Новосибирск", ссылаясь на пресс-службу УФССП по НСО.
Отмечается, что семейная пара развелась, а сын по решению суда должен был остаться жить с матерью. Его 25-летний отец в один из дней забрал малыша из детсада и наотрез отказался возвращать матери. Последней пришлось обратиться за помощью к судебным приставам.
"Судебный пристав-исполнитель незамедлительно возбудил исполнительное производство в отношении отца мальчика, после чего совместно с матерью отправился по адресу, где, по предварительной информации, находился ребёнок", – цитирует издание сообщение пресс-службы.
Выяснилось, что ребенок находился в квартире у бабушки и дедушки вместе с отцом, который не хотел добровольно отдавать сына. В пресс-службе отмечают, что переполняющие мужчину эмоции лишь усугубляли конфликт. "Эмоции <...> сменились самообладанием только после того, как к месту совершения исполнительных действий прибыла группа быстрого реагирования. Осознав, что сопротивление бесполезно, отец под контролем судебных приставов передал ребёнка матери", – заявили в ведомстве.
В данный момент двухлетний мальчик находится со своей мамой.
Комментарии
Вот до чего доводят бывшие жены своих бывших мужей когда не дают общаться с детьми после развода.
А всем пофиг мужики козлы, бросают своих детей, не помогают и тд песня.