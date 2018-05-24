Фото: oneforisrael.org
В Новосибирске отец выкрал своего двухлетнего ребенка из детсада. Об этом пишут "Вести. Новосибирск", ссылаясь на пресс-службу УФССП по НСО.
Отмечается, что семейная пара развелась, а сын по решению суда должен был остаться жить с матерью. Его 25-летний отец в один из дней забрал малыша из детсада и наотрез отказался возвращать матери. Последней пришлось обратиться за помощью к судебным приставам.
"Судебный пристав-исполнитель незамедлительно возбудил исполнительное производство в отношении отца мальчика, после чего совместно с матерью отправился по адресу, где, по предварительной информации, находился ребёнок", – цитирует издание сообщение пресс-службы.
Выяснилось, что ребенок находился в квартире у бабушки и дедушки вместе с отцом, который не хотел добровольно отдавать сына. В пресс-службе отмечают, что переполняющие мужчину эмоции лишь усугубляли конфликт. "Эмоции <...> сменились самообладанием только после того, как к месту совершения исполнительных действий прибыла группа быстрого реагирования. Осознав, что сопротивление бесполезно, отец под контролем судебных приставов передал ребёнка матери", – заявили в ведомстве.
В данный момент двухлетний мальчик находится со своей мамой.
Комментарии
Вот до чего доводят бывшие жены своих бывших мужей когда не дают общаться с детьми после развода.
А всем пофиг мужики козлы, бросают своих детей, не помогают и тд песня.
24.05.2018 12:55
- гость -
Плюсану вам. Более того, в судах сложилась такая практика, что несмотря на гарантируемое Законом равенство в правах родителей, предпочтение в 99% случаев отдается матерям. Не принимаются во внимание никакие факты и доводы. У меня у знакомого подобный случай был.
24.05.2018 13:11
- гость -
У вас очень трудный слог)
Если вы мужчина, то очевидно пытались сыронизировать?
А если вы девушка, то ничем несмотивированное оскорбление всех мужчин не красит вас.
неужели трудно при разводе полюбовно решить вопрос встречах с ребенком?
Очень трудно для 80% бывших жен. Даже если и решить, то не факт, что отцу предоставят счастье видеть своего ребенка. Много будет отговорок - болеет, у бабушки... А вот алименты плати и не волнует.
Трудно устоять от такой шикарной возможности манипулировать и шантажировать ребёнком, когда все рычаги предоставлены законом. Даже изначально нормальные тетки подсаживаются.
Ребенку всего два года, а родители УЖЕ в разводе. Получается, что не успели родить, сразу развелись. Что за скороспелые семьи?
24.05.2018 14:11
- гость -
погнала после родов, вот и все.
24.05.2018 12:55
- гость -
Вот до чего доводят бывшие жены своих бывших мужей когда не дают общаться с детьми после развода.
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Не надо быть кoзлом, тогда никто не будет против общения с ребенком.
24.05.2018 12:55
- гость -
Плюсану вам. Более того, в судах сложилась такая практика, что несмотря на гарантируемое Законом равенство в правах родителей, предпочтение в 99% случаев отдается матерям. Не принимаются во внимание никакие факты и доводы. У меня у знакомого подобный случай был.
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Это вполне логично, что маленького ребенка отдают именно матери, а не отцу. Это забота о ребенке, т.к. ему мама нужна куда больше папы.
Мало кто из отцов понимают ребенка так же, как мама. И умеют о нём заботится настолько же хорошо. Это редкое исключение из правил, когда отец для ребенка может заменить ему мать
24.05.2018 14:16
- гость -
Вот и возникает вопрос: ЗАЧЕМ люди поженились, если развелись СРАЗУ после рождения ребенка? То есть в тот момент, когда только началась настоящая семья. Значит , и не надо было им жениться. Куда спешили?