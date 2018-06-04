Как преобразится Барнаул в 2018 году?

"Комфортная городская среда" — это словосочетание с недавних пор знакомо, пожалуй, каждому барнаульцу. Но задумывался ли кто-то из вас, что стоит за данными словами? В первую очередь на ум приходят облагороженные городские улицы, преобразившиеся буквально за несколько месяцев, словно по мановению волшебной палочки.
А давайте зададим себе вопрос — за счет чего столь привлекательно смотрится, к примеру, новый "барнаульский Арбат"? Правильно — в первую очередь из-за современного материала для благоустройства – тротуарной плитки, которой замостили первую пешеходную улицу в городе в стиле, напоминающем чешскую Прагу. Наверняка все из вас уже неоднократно прогуливались по Мало-Тобольской. Что же такого замечательного в покрытии этой улицы и кто производит данную чудо-плитку?
Попробуем разобраться. Тротуарная плитка, которая еще очень долго будет радовать барнаульцев, в силу своей долговечности и прочности уникальна, ее выпускает ООО "Железобетонные изделия Сибири". Компания 17 лет находится на этом рынке и освоила, пожалуй, все тонкости производства. Кроме нее никто из конкурентов в Сибири не может похвастать подобным качеством вибропрессованных изделий. Не случайно продукция компании поставляется сразу в несколько сибирских регионов.
Наверное, уже многие знают, что плитка, по которой каждый день вышагивают тысячи барнаульцев, называется "Алом". Что же в ней необычного? Во-первых, при ее изготовлении используют только отсев и обогащенный песок реки Катунь и высокомарочный цемент. Кроме того, в дело идут высококачественный турецкий и иранский белый цемент и стойкие немецкие пигменты. Вся эта смесь превращается в искусственный камень при помощи специального немецкого оборудования — вибропресса. Преимущества тротуарной плитки не только в эстетичности, красоте, но и безопасности с точки зрения экологии.
"В начале 2018 года мы провели реновацию производственных мощностей с учетом рекомендаций, полученных от представителей немецкой фирмы-производителя оборудования для вибропрессования "ОМАG". Они посетили наш завод и дали ряд ценных советов. Сегодня мы производим на современном оборудовании качественную тротуарную плитку "Алом" насыщенных ярких цветов. Такой больше нет нигде в Сибири. Ближайший завод, который производит плитку такого высокого качества, расположен в Краснодарском крае", — рассказал порталу Amic.ru коммерческий директор "ЖБИ Сибири" Михаил Лисовой.
Кстати, именно "ЖБИ Сибири" изготавливали плитку для общественных территорий, которые были благоустроены в Барнауле в 2017 году по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды". Это Нагорный парк, барнаульский Арбат, пешеходные дорожки по улицам Толстого, Ползунова, Пушкина, аллея на проспекте Ленина и другие любимые места города. Продолжится сотрудничество с компанией и в 2018 году.
Добавим, что в год завод производит 37 тысяч куб. м качественной плитки для идеального благоустройства.
Стоит отметить, что продукция "ЖБИ Сибири" успешно прошла испытания на морозостойкость в солях в лаборатории компании ОАО "Новосибирскавтодор". Исследования показали, что плитка прекрасно справляется с перепадом температур, способна выдерживать как аномальную жару, так и суровые сибирские морозы. Вибропрессованная тротуарная плитка способна прослужить в несколько раз дольше, чем любые другие покрытия.
Завод "ЖБИ Сибири" — единственный за Уралом получивший сертификат соответствия по техническому регламенту Таможенного союза. Продукция завода проверена Роспотребнадзором, Центром гигиены и эпидемиологии. Эксперты подтверждают: плитка сделана из экологически чистых материалов, по физическим качествам и химическому составу значительно превосходит другие материалы, из которых делают тротуары и дорожное покрытие.
В 2018 году в городе благоустроят площадь Мира и аллею Целинников, сквер Химиков, аллею Ленинградскую, пешеходную зону по улице Молодежной, сквер Адмирала Кузнецова, ну и, конечно же, Нагорный парк. Здесь также появится вибропрессованная тротуарная плитка "Алом". Ведь именно тротуарная плитка с ее разнообразием цветов, форм и способов уложения — это самый эстетичный вариант благоустройства любой пешеходной зоны.
"ЖБИ Сибири" выпускают плитку 12 насыщенных цветов и 6 разнообразных форм. Все это способствует тому, что барнаульцев можно действительно поразить причудливыми рисунками под ногами, многообразием сюжетов и цветовых оттенков, дело только за дизайнерами.
"Заботясь не только о внешнем облике города, комфорте для горожан, но и экологическом аспекте, удачно было бы использовать тротуарную плитку. Это поможет город обновить, преобразить и украсить. Я сейчас говорю не как представитель завода по производству плитки, а как житель Барнаула. Плитка вкупе с остальными элементами благоустройства сделает общественные территории комфортными и современными. Это красиво, эстетично и долговечно", — подчеркнул Михаил Лисовой.
"Сделаем Барнаул ярким, более удобным и комфортным". Вот, пожалуй, главный принцип работы "ЖБИ Сибири". Что ж, нам остается подождать совсем немного — уже ко Дню города Барнаул значительно преобразится благодаря новой яркой тротуарной плитке.
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