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Полицейские Новоалтайска устанавливают личности мошенников, похитивших у местной жительницы 35 тысяч рублей. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что 59-летней жительнице Новоалтайска позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником банка. Мошенница сообщила женщине, что с ее банковской карты якобы происходит несанкционированное списание денег. Для блокировки карты и прекращения списания денег злоумышленница потребовала срочно сообщить службе безопасности банка номер карты, пин-код и поступившие в СМС-сообщениях коды.
Женщина хоть и знала о таких схемах мошенничества, все равно сообщила неизвестной нужные сведения. Затем с ее банковского счета произошло реальное списание денег.
По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
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