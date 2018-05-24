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Автомобиль сбил женщину рядом со школой в Барнауле

, ИА "Амител"
ДТП произошло на улице Антона Петрова в районе лицея "Сигма", пострадавшая госпитализирована

Фото: rb7.ru

Автомобиль сбил женщину-пешехода на улице Антона Петрова в Барнауле в четверг, 24 мая, недалеко от лицея "Сигма".

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, ДТП произошло в 11:30 в районе здания №237. По имеющимся данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, допустил наезд на женщину 1965 года рождения, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пешеход получила травмы, ей оказана помощь, госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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