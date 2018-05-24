Фото: rb7.ru
Автомобиль сбил женщину-пешехода на улице Антона Петрова в Барнауле в четверг, 24 мая, недалеко от лицея "Сигма".
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, ДТП произошло в 11:30 в районе здания №237. По имеющимся данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, допустил наезд на женщину 1965 года рождения, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Пешеход получила травмы, ей оказана помощь, госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Там постоянно с двух сторон ПП перекрыты машинами, видимость пешеходов плохая. Ползком там проезжаю, потому как часто из-за этих машин на дорогу выскакивают.