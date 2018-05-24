Фото: 04.мвд.рф
Жительница Горно-Алтайска сбила на своем автомобиле 34-летнюю женщину в селе Майма — инцидент произошел в ночь на 24 мая.
Как сообщили в республиканском МВД, ДТП произошло около 00:40 в районе дома № 2а по улице Алтайской.
Известно, что за рулем автомобиля Nissan Cefiro находилась 23-летняя жительница Горно-Алтайска, которая допустила наезд на жительницу Майминского района, находившуюся на проезжей части дороги.
"В результате ДТП женщина-пешеход, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение, не госпитализирована", — добавляют в полиции.
Также отмечается, что от прохождения судебно-медицинской экспертизы сельчанка отказалась.
Комментарии
а куда она летела со скоростью при которой тормозной путь дальше чем она видела?
А если бы там на дороге ямы конкретная была или какая фигня большая валялась: дерово там, блок бетонный и т.д.
месный, о каких полётах можно говорить если женщина "была доставлена в медицинское учреждение, не госпитализирована" ? Очевидно, что скорость была адекватная.
24.05.2018 13:45
- гость -
да сфигали адекватная, на пьянчугу же наехала, вот еслибы в сантиметре остановилась от неё или даже в милиметре -то тогда адекватная скорость
Месный, угомонись уже. Не прав ты.
24.05.2018 13:57
- гость -
и в чём-же я не прав? представь на месте пьяной бетонный блок, выпал он из грузовика, что ехал тут.
месный, согласитесь, что в момент столкновения скорость была 30-50 км/ч. Ну или объясните нам как женщина не получила серьёзных повреждений.
Месный, представь на месте пьяной НЛО. И это может произойти в любом месте.
24.05.2018 14:08
- гость -
если бы скорость была адекватна то столкновения бы и не было.
Да может ханыга по обочине шла и качнуло ее на дорогу, может из кустов выпала, может перебегала - на встречку то особо не смотришь ночью.
24.05.2018 14:08
- гость -
если на дорогу "особо не смотреть" хоть днём хоть ночью - далеко не уедешь!