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"Прямая линия" с главой российского государства Владимиром Путиным пройдет до начала чемпионата мира по футболу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Она будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом", — цитирует его слова RT, ссылаясь на НТВ. Также официальный представитель Кремля пообещал присутствие "определенных новаций" в "прямой линии", в том числе технологических и содержательных.
Песков добавил, что смысл мероприятия не изменится, отметив, что данный уникальный формат не имеет аналогов в мире.
"Это позволяет нашему президенту не просто держать руку на пульсе, быть в курсе того, что происходит в стране, но и понимать, чем живут люди", — заключил пресс-секретарь Путина.
Комментарии
«Слушайте президента и верьте ему»
вопросы для себя п ы н я уже начал придумывать?
Непонятно для кого эта прямая линия? Он ведь даже аргументы против того, что говорит, не даёт права сказать... А хомячки хлопают в ладошки и лыбятся...
Сомневаюсь, что пЬIня сам себе вопросы придумывает. У него должен режиссер и сценарист для этого мероприятия быть.
А смысл слушать как корабли бороздят космическое пространство. Вся прямая линия будет по сценарию - актуальных вопросов не будет "будет бла#бла#бла"
Не вижу смысла смотреть это. Всё что он мог сказать, он сказал назначением правительства. Всё уже ясно.
"Новый" президент должен был поменять недееспособно правительство а не мешать карты в колоде. А Усы пескова в песок!!!