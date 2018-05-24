Фото: Минюст Алтайского края
Здание барнаульского "Дома быта" на Докучаево отдадут в пользование мировым судьям после масштабного ремонта, который будет завершен к июлю 2019 года. В нём разместятся 22 судебных участка Индустриального, Ленинского и Октябрьского районов, что позволит закрыть проблему площадей для мировых судей краевой столицы, рассказал Amic.ru министр юстиции региона Константин Портнягин.
После реконструкции здания в "Доме быта" площадью 6,5 тысяч квадратных метров разместятся судьи трех районов. На работы из бюджета региона выделено 177 миллионов рублей.
Строители проводят наружные, внутренние работы, устанавливают современные лифты. Также в планах обустроить парковку, вокруг здания высадить новые деревья. Как отметил министр Портнягин, в здании планируется разместить семь залов судебных заседаний на первом этаже. На пятом этаже предполагается расположить архив всех мировых судов Барнаула.
"Во-первых, будет обеспечена оперативность взаимодействия судов, поскольку часто материалы передаются между участками. Во-вторых, суды будут доступны людям с ограниченными возможностями. Кроме того, до здания можно легко добраться на общественном транспорте", — отметил Портнягин.
Кроме того, в рамках запланированных работ будет обустроена прилегающая территория. Вокруг здания заменят зеленые насаждения. На месте старых кленов и кустарников появятся ели. Строительством занимается компания ООО "Новострой".
Вопрос о создании единого дома для мировых судей Барнаула существовал много лет. Знаменитый "Дом быта" в районе Докучаево перестал работать с 2013 года. При этом собственность осталась в пользовании краевых властей. До этого там размещались организации, которые оказывали услуги населению: ремонтировали бытовую технику, замки, часы, шили одежду и обувь.
В 2013 году распоряжением тогда ещё Главимущества, а ныне Минимущества Алтайского края, здание общей площадью более 6 тысяч квадратных метров было полностью передано управлению по обеспечению деятельности мировых судей. После завершившейся в 2016 году реорганизации путем слияния двух ведомств правопреемство перешло к нынешнему Министерству юстиции Алтайского края, которое сегодня и обеспечивает деятельность мировых судей на территории края.
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