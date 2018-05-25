В теплое время года люди любят выезжать на природу, и повезло тем, у кого есть дача: с одной стороны, отдыхаешь на свежем воздухе, с другой — цивилизованно. Редакция Amic.ru решила выяснить, сколько стоят самые дешевые участки с домиками недалеко от Барнаула, которые будут по карману людям со среднестатистической зарплатой.
Мы искали предложения на сайте Avito в ценовом сегменте до 35 тыс. рублей. Такую дачу, по сути, можно позволить себе на одну-две зарплаты. Среди дешевых предложений нашелся вариант из садоводства "Голубцовское", 40 км по направлению Барнаул-Заринск. За 15 тыс. рублей покупателю предлагают домик, 10 соток земли и насаждения: яблони, груши, виноград, жимолость, ирга, виктория, малина.
Также за 15 тысяч продают другой домик, тоже в направлении Заринска, в 45 км от Барнаула. Площадь дома - 20 квадратных метров, а участка — 10 соток. Как пишет продавец, крышу покрыли прошлым летом ондулином, сделали большой чердак. Дом подключен к электросети, участок ровный, ухоженный. Имеется полноценный погреб для хранения картофеля на посадку. На участке растут яблони, смородина, малина, крыжовник, виктория, много цветов.
За эту же сумму продают дачный кирпичный домик в Затоне. Площадь дачи – 20 квадратных метров, а участка — 6 соток.
За 35 тыс. рублей предлагают кирпичный двухэтажный дом площадью 40 квадратных метров в селе Повалиха. Здесь есть электричество, печное отопление, вода. Дача находится в садоводстве "Строитель".
Столько же просят за двухэтажный кирпичный дом на Змеиногорском тракте в селе Шадрино. При этом продавец еще готов поторговаться. Площадь дома - 30 квадратных метров, участка — 6 соток.
35 тысяч просят и за бревенчатый дом рядом с Баюновскими Ключами, в садоводстве "Алтайстрой". Как пишет продавец, "участок ухоженный, 5 соток — зона отдыха, 5 соток — под посадки, хорошие соседи". На участке есть дом, сарай и туалет. Владелец готов поторговаться и оставить материалы для строительства беседки, которую начали делать, но не закончили. Из посадок – малина, виктория, черемуха.
Еще одно предложение за 35 тысяч - дача в Первомайском районе в селе Боровиха. Дом сделан из газоблоков, его площадь – 25 кв. м, а участка — 6 соток. Продавец указал, что "свет здесь есть круглый год, дороги зимой чистятся, вода в сезон без перерыва". В доме есть подпол, на территории — баня и туалет.
Комментарии
ДАЧ! МНОГО ПРОДАЮТ В ЭТОМ ГОДА !! КАКАЯ ПРИЧИНА!????
Причина деньги,вы так не думаете?