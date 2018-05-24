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Рекламу бутика напитков "Beer Feast" в Алтайском крае признали ненадлежащей, сообщает управление ФАС по Алтайскому краю.
Антимонопольное ведомство на этой неделе рассмотрело дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении владельца бутика. Напомним, что речь идет об изображении образов мужчин с кружкой во рту, наполненной пенным напитком.
На рекламу пожаловался житель Бийска, который счел, что она демонстрирует процесс употребления алкогольной продукции и оскорбляет человеческое достоинство.
В итоге антимонопольщики выявили признаки нарушения закона "О рекламе".
А вот вопрос оскорбительности данной рекламы в рамках рассмотрения дела не рассматривался, поскольку опрос показал, что граждане не воспринимают демонстрируемый образ мужчины как оскорбляющий его честь и достоинство.
"Владелец бутика напитков в процессе рассмотрения дела признал допущенные нарушения и добровольно демонтировал рекламную конструкцию. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении административного дела", — добавляют в УФАС.
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