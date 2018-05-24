Фото: newkuban.ru
Гостиницы в России оштрафовали более чем на 9 миллионов рублей за завышение цен перед чемпионатом мира по футболу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Роспотребнадзор.
"Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 9 миллионов рублей", — сообщили в ведомстве, добавив, что в пользу Роспотребнадзора сейчас принято 34 судебных решения.
Всего ведомство заявило о 738 случаях завышения цен на гостиничное обслуживание и 190 случаях отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.
На минувшей неделе ведомство заявляло о выявлении 704 случаев завышения цен в гостиницах, сумма наложенных административных штрафов превысила 8,7 миллиона рублей.
ЧМ по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах.
Комментарии
И после этого власти будут заявлять что у нас демократия и рынок?
Да демократия. Рынок регулируемый, где надо и когда надо. Но бензин дешевле не станет
24.05.2018 14:21
- гость -
Это не рынок, это рвачество. Стоит номер 5 рублей, он и должен стоить 5 рублей вне зависимости от даты.
А то сейчас в Киеве на финале ЛЧ дошли до того, что ранее забронированные и оплаченные через Букинг номера стали снимать бронь с указанием, мол воды не будет или электричества в это время, а потом опять всплывают, уже на местных сайтах с ценами в сотни раз выше ранее объявленных.
Отель - юрлицо, они обязаны соблюдать свои обязательства.