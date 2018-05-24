Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина
Алтайский государственный университет торжественно открыл корпус самого современного общежития в Сибири — "Универ-сити" на улице Червонной. В двух зданиях в 14 и 16 этажей будут проживать более тысячи студентов. Строительство продолжалось более 2,5 лет. Заселение состоится в сентябре. Как заявил на открытии ректор опорного вуза, общая стоимость работ превысила 500 миллионов рублей. Причем около 15% было выделено из собственных средств. Остальное — федеральные средства.
Несмотря на то, что "Универ-сити" – самое современное общежитие региона и подобных объектов в Барнауле не строили долгие десятилетия, на церемонию открытия пришел только один представитель правительства Алтайского края — заместитель министра образования Инесса Долженко. Остальные же отсутствовали. При этом церемония, несмотря на плохую погоду, вышла довольно насыщенной. Студенты пели, плясали, махали своими сине-белыми шарами с балконов зданий.
Общая площадь двух зданий – 25 тысяч квадратных метров. Соединил два корпуса общежития специальный переход. Кроме того, рядом с современными "общагами" с осени заработает столовая на 70 посадочных мест. Строители предусмотрели, чтобы попасть туда можно было, не выходя на улицу.
В новом комплексе разместятся аспиранты, молодые ученые классического университета. В одной секции размещено по три комнаты от 19 до 25 квадратных метров. Они рассчитаны на двух и четырех студентов. Также на каждом этаже для удобств учащихся будут открыты небольшие прачечные. В одном из корпусов заработает тренажерный зал. Строители позаботились о современных цифровых технологиях – в комнаты общежитий будет проведен высокоскоростной интернет и кабельное телевидение. Также есть специальные комнаты отдыха, где студенты могут учиться и просто проводить время.
Особым удобством отличаются ванные комнаты. В них, помимо унитаза, будут находиться душевые кабины. На каждом этаже будут кухни с современными плитами. В целом комнаты выглядят удобными, красивыми, но не обжитыми. Все это заиграет новыми красками, когда осенью туда заселятся студенты.
Отметим, что разрешение на ввод в эксплуатацию Госинспекция выдала Алтайскому государственному университету на прошлой неделе. Как пояснил Сергей Землюков, новый корпус не позволит решить проблему с нехваткой мест в общежитиях, но снизит нагрузку. Тем более что в прошлый раз классический вуз открывал дом для студентов 31 год назад.
Как выглядят две башни нового "Универ-сити" — смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
тренажерка-это громко сказано...
один велик...
все позасрут ...жалко столько денег
Хана району.Плюс пробки вырастут,2000 студентов утром щеманутся в центр.
24.05.2018 15:38
- гость -
С каких пор Червонная стала центром?)
Хорошее событие. Наконец то деревенские и иногодние студенты АГУ будут жить в приличных условиях!!!
24.05.2018 15:44
- гость -
я думаю, гость 15:38 имел ввиду, что студенты утром в центр поедут с червонной, вот оттуда и пробка