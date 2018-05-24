Фото: italy-ai.ru
Жителей Барнаула и гостей краевой столицы приглашают на Фестиваль мороженого и мыльных пузырей, который пройдет 2 июня в городском Парке спорта. Об этом пишет "Алтайская правда".
На масштабном празднике детей и их родителей ждет анимационная и шоу-программа.
На фестивале будет проходить шоу мыльных пузырей, заработают образовательные площадки, где расскажут об истории создания мороженого, пройдут мастер-классы по изготовлению лакомства. Всех гостей праздника ждет бесплатная дегустация мороженого.
Кульминацией праздника станет запуск в воздух 1 миллиона мыльных пузырей в один момент.
Издание пишет, что мероприятие начнется в 11:00.
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