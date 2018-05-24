Холодная весна не повлияла на популяцию комаров и мошек в Алтайском крае — меньше этих кровососущих насекомых не станет. Об этом ИА "Амител" сообщила доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Ирина Кудряшова.
По ее словам, надеяться на то, что из-за холода комары и мошки "вымерзли", не стоит. В период холода цикл развития насекомых несколько замедлился, но как только наступят благоприятные условия, он вновь активизируется и комары вылетят.
"Благоприятные условия для этих насекомых — это влажное и теплое лето. Скорее всего, этот период наступит в июне", — сказала Кудряшова.
Между тем, как сообщила "Алтайской правде" доктор биологических наук, член Русского энтомологического общества Людмила Комарова, в этом году в Алтайском крае ожидается большое количество комаров. Об этом говорит небывалое для региона количество прилетевших птиц. Специалист отмечает, что прилетают птицы тогда, когда для них есть корм.
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