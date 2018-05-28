Потратили уйму денег на сайт, а он уже 3 года не отбивает вложения? Жалко времени и ресурсов, но бросить его уже нельзя? Вам, как и многим другим руководителям, страшно что-то менять, ведь новые затраты не дадут гарантии роста продаж? Именно поэтому приходите на бесплатный семинар "Интернет-магазин от А до Я" и получите готовые решения для новой жизни вашего сайта.
На семинаре вы узнаете:
- как анализировать продажи с сайта в 1 клик;
- какие методы продаж более эффективны в 2018 году;
- как грамотно распределить свой рекламный бюджет;
- как поможет брендинг при продаже в Интернете;
- как можно организовать работу компании и отдела продаж в частности.
Семинар пройдет 7 июня 2018 года в учебном центре "Digital Space" по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 117 (1 этаж). Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!
Кому необходимо участвовать?
- ТОП-менеджерам и собственникам бизнеса;
- Техническим директорам;
- Руководителям отделов и коммерческим директорам;
- Маркетологам;
- Менеджерам по продажам.
Семинар будет полезен всем, кто ищет новые идеи для развития своего бизнеса, чьи профессиональные задачи связаны с продажами и продвижением. Если вы уже работаете в онлайн-бизнесе, то после семинара поймете, как с наименьшими денежными и трудозатратами увеличить продажи и эффективность работы интернет-магазина.
Мероприятие пройдет в рамках "Федеральной программы 1С-Битрикс". В Барнауле организатором выступает компания "Фриматик".
Своим опытом и идеями на семинаре поделятся ведущие специалисты компании "Фриматик" по разработке веб-приложений, ведущее брендинговое агентство "Punk You Brands", компания по продвижению "Миранит" и специалист из компании по изготовлению входных дверей "Portalle".
Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха состоявшихся интернет-проектов сэкономят ваше время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки.
Почему необходимо участвовать?
- вы получаете 100% полезной информации – сжато и по делу — для успешного и быстрого запуска интернет-проекта/вашего бизнеса в онлайн;
- участие бесплатное — регистрируйтесь сейчас.
Количество мест ограничено.
Телефон по вопросам семинара: 8 (3852) 57-02-02 (компания "Фриматик")
Эл. почта: seminar@freematiq.com
Комментарии
Небольшой ликбез. Мама дала например 16 лимонов, вы решили приумножить богатство и передать их управляющей компании. По истечении положенного срока вам возвращают 16,04 лимонов.
Итого учтенный 16,04;
облагаемый 0.04
реальный при инфляции 10% минус 156.