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Заявления дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии требуют проверки, чтобы убедиться в том, что они сделаны добровольно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью каналу НТВ, передает ТАСС.
Он добавил, что британская сторона до сих пор не соблюла Венскую конвенцию, а РФ все еще не получила консульского доступа к Юлии. "Более того, мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится, делала ли она какие-то заявления и делала ли она эти заявления по своей воле", — добавил Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что это большой вопрос — насколько достоверным может быть "переданный через кого-то некий набор информации". Он также подчеркнул, что все это происходит на фоне "гигантской провокации" со стороны Лондона.
Напомним, ранее Юлия записала видеообращение, в котором заявила, что не хочет пользоваться помощью российского посольства в Британии. Также она выразила надежду на возвращение в Россию.
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