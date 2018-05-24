Фото: vk.com/barneos22
Серьезное ДТП произошло в четверг, 24 мая, на 35-м километре автодороги Нижнекаменка — Старобелокуриха в Алтайском крае.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, авария произошла около 11:40. Согласно предварительным данным, за медицинской помощью обратились два человека.
Фотографии с места аварии опубликованы в сообществе Barnaul 22. "Лобовое столкновение двух легковушек", — отмечает автор заметки.
На снимках видно, что один из автомобилей получил очень серьезные повреждения.
Комментарии
ого
Где там 35-й километр? Дорога всего 26 км.