Фото: vk.com/konkursblago
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "прямая линия" с Путиным пройдет до 14 июня, то есть до начала чемпионата мира по футболу. Формат мероприятия не изменится. А в соцсетях еще в марте прошел конкурс "Дети рисуют президента Путина". В нём приняли участие дети от 5 до 17 лет.
Каким видят дети президента Российской Федерации, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
Прям дедушка Ленин, а не президент
Я его вижу лохом, а страну под его властью - слабой.
начинается с малого....а потом- да здравствует товарищ Сталин (((
я думаю, больше половины нарисовали грантоеды, закосившие под детей