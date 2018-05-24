Военные применят боевой сирийский опыт в Алтайском крае

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Военные Сибири применят на практике опыт, полученный в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Они пройдут в том числе на территории Алтайского края, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Масштабные учения стартовали в 41 армии Центрального военного округа. Учебно-методические сборы руководящего состава армии начались на полигонах, расположенных в Алтайском крае, Новосибирской области и Кузбассе. В них участвуют более 150 офицеров и порядка 100 единиц спецтехники. Сборы продлятся до конца недели.
"Личный состав отработает учебно-боевые задачи с учетом опыта, приобретенного в Сирийской Арабской Республике. Офицерскому составу продемонстрируют новую методику по блокированию населенного пункта, захваченного условным противником. Военнослужащие мотострелковой бригады отработают действия по оборудованию "сирийского вала", борьбе с джихад-мобилями, покажут работу снайперских пар", — сказано в сообщении.
Кроме того, на сборах пройдет практическое занятие по погрузке военной техники на железнодорожные платформы.
Комментарии
Нас еще и бомбить будут?)))
Неудачная формулировочка от пресс-службы МО РФ)
Проведут КШУ
Скорее они пустят газы..
4.05.2018 16:19
- гость -
Нас еще и бомбить будут?)))
то есть там был "опыт", а тут "практика"???