Депутаты попросят Москву взять под крыло алтайскую летную школу

Депутаты Молодежного парламента Алтайского края при поддержке депутатов краевого Законодательного Собрания попросят изменить федеральный закон, чтобы алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой получила федеральное финансирование на полеты и прыжки с парашютом. Обсуждение вопроса прошло в четверг, 24 мая, в стенах парламентского центра. Портал Amic.ru разобрался, в чем дело.
Молодые депутаты предлагают внести поправки в федеральный закон об образовании. Член Молодежного парламента Артём Сафонов пояснил, что речь идет о включении в документ понятия "школа-интернат с первоначальной летной подготовкой", которое исчезло из закона после его обновления в 2013 году.
Так, "летные" школы могли бы получить право на дополнительное финансирование. Подчеркнем, именно дополнительное. В России таких школ всего шесть, все содержатся за счет региональных бюджетов.
Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. К.Г. Павлюкова является краевым учреждением. Как корреспонденту портала Amic.ru пояснил директор школы Сергей Акопян, на содержание из краевого бюджета ежегодно поступает около 36 млн рублей. Плюс по 2,9 тысячи в месяц платит каждый учащийся.
В школе работают профессионалы, которые дают сильную теорию, хорошие тренажеры.
"В феврале мы открыли класс авиасимуляторов на 16 рабочих мест. Это стоило 2,5 млн рублей. Еще 1 млн надо на покупку масок. Это отличная возможность для тренировок, но реальный полет не заменит ничто", — рассказал директор школы.
Алтайская школа считается одной из лучших: около 70-80% ее выпускников поступают в высшие военные училища. Учатся здесь после 9-го класса два года. Курсантами сейчас являются 206 человек.
А вот с практикой трудновато: средств на полеты просто нет, прыжки ученикам даются по одному разу за счет средств школы, остальное — за счет родителей. Один прыжок стоит 2,5 тысячи рублей плюс 300 рублей страховка. Кстати, из шести подобных школ в стране летают только в московской.
По мнению председателя комитета по социальной политике краевого Заксобрания Татьяны Ильюченко, финансироваться это направление должно Министерством обороны, ведь кадры готовятся именно для них.
На минимальное количество часов налета и прыжков в год требуется хотя бы 6 млн рублей, прикинул Сергей Акопян. В Новосибирске кадетский авиационный корпус, например, на летную подготовку тратит в год около двух миллионов.
Но дело не только в количестве денег. По словам Сергея Акопяна, сегодня просто негде летать.
"Во всей Сибири нет ни одного аэродрома, который бы полностью соответствовал требованиям закона к данному направлению обучения. Должна быть сертифицированная авиационная техника, сертифицированный летный инструкторский состав, который имеет право на обучение несовершеннолетних, классы подготовки, столовая и возможность проживания, сертифицированный аэродром", — пояснил он.
Система первоначальной летной подготовки в России, конечно, была. Да развалилась после 2009 года. Тогда министром обороны был ныне опальный Анатолий Сердюков.
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