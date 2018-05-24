Фото: russianworldnews.ru
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что бюджетный фонд для инфраструктурных инвестиций будет одним из источников роста экономики РФ. Об этом пишет RT.
"То, что будет создан специальный ресурс в виде фонда для инфраструктурных инвестиций, по сути, вытекает из указа, из послания президента, и это один из источников обеспечения более высоких темпов роста экономики", — цитирует издание его слова, произнесенные на пленарной сессии ПМЭФ-2018.
Министр отметил, что эти деньги планируется получить от долгового финансирования в рамках "золотого правила".
"Мы можем привлечь деньги с рынка, направив их на инвестиции, которые будут создавать нам дополнительные государственные активы и работать для экономики", — объяснил глава Минфина.
Он также отметил, что в результате этого основополагающие принципы бюджета и денежной политики не изменятся.
Комментарии
Государство сейчас за счёт наших налогов сформирует новый фонд, который будет финансировать разные мега-проекты, реализовывать которые будут всем известные фамилии, которые и будут главными бенефициарами этого процесса
"Золотое правило" - это взять деньги с народа, обогатить олигархов. Знаем, знаем!...
Прав Антоша. Вот вы удивляетесь, что цены на бензин растут. А это и есть то самое "золотое правило"! Это же как раз те деньги, которые потом когда-нибудь пойдут на инвестиции, "которые будут создавать нам дополнительные государственные активы и работать для экономики"
Вы , любезный гражданин министр, объясните зачем нам Фонд национального благосостояния, подпитывающий совсем не наше благосостояние??
Зачем нам министерства, если балом заправляет ЦБ ??
Где можно посмотреть отчет о работе министерства экономического развития страны?
24.05.2018 16:22
- гость -
Отчет можно посмотреть в журнальчике ФорБс какое места наши псевдо-алегафня занимает. Только денежные средства у них народные.
народ вымрет, а инфраструктура останется хозяевам трубы