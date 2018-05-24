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Мужчину, который в кабине лифта предпринял попытку вступить в связь с женщиной против ее воли, задержала полиция в Барнауле.
"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу задержали мужчину, подозреваемого в покушении на преступление в отношении жительницы краевой столицы", — сообщили порталу Amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, что момент инцидента был запечатлен на камеру видеонаблюдения, установленную в лифте многоэтажного дома по улице Ускова.
Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, а пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.
"Благодаря профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска удалось оперативно установить личность подозреваемого и задержать его. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - добавляют в региональном главке МВД.
Также в ведомстве напоминают, что это уже второй случай на этой неделе, когда подозреваемых в тяжких преступлениях удается задержать с помощью камер видеонаблюдения.
Так, ранее полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Комментарии
Ну молодцы
молодцы