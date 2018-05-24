Фото: zur.ru
Житель села Булгунняхтах Хангаласского района Якутии убил пятерых соседей, в том числе ребенка 2007 года рождения. Правоохранители также обнаружили тело самого стрелка без признаков жизни, передает Life со ссылкой на местное издание ЯСИА.
Уточняется, что злоумышленник ворвался в дом к своим соседям и застрелил их из охотничьего ружья.
По словам главы села Дениса Уварова, преступник является уроженцем Якутска. Дом в селе Булгунняхтах он купил недавно, как раз рядом с убитыми.
Данных о причинах стрельбы пока нет. На месте работают правоохранители, они устанавливают обстоятельства инцидента.
Отмечается, что погибшие взрослые были 1952, 1980, 1958 и 1984 годов рождения.
Комментарии
Нам ни какой войны не надо - сами друг друга постреляем