Фото: сайт Барнаула
Глава Барнаула Сергей Дугин проверил, как идут работы на набережной и второй лестнице Нагорного парка. Работы на туристических объектах практически закончены, и открытие произойдет в ближайшие две недели. Набережная раскинулась на 514 метров вдоль реки Обь под буквами "Барнаул" справа от Нового моста.
Сергей Дугин поручил задуматься о "душе" набережной, чтобы там проходили различные развлекательные мероприятия. Как сказал Дугин, на набережной нужно организовать торговлю, проводить разные мероприятия.
"Здесь не должно быть пусто и скучно. Нужно организовать мелкорозничную торговлю, проводить мероприятия, рассчитанные на разные возрасты. Тогда будет интересно всем. Барнаульская набережная, безусловно, имеет свое неповторимое лицо. Есть все основания полагать, что она непременно станет еще одним излюбленным местом проведения досуга барнаульцев и гостей города. Здесь есть все для удобства отдыхающих – красивые фонари и литое ограждение, разноцветная брусчатка, теневые навесы, вазоны и лавочки. Наличие амфитеатра позволит проводить интересные мероприятия. Новая лестница свяжет новую набережную с Нагорным парком, который также преображается благодаря реализации проекта туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город", — приводит слова Дугина пресс-служба мэрии.
Отметим, что Сергей Дугин заявлял о необходимости организации досуга на набережной в 2015 году. Тогда, правда, говорилось, что туристический объект появится осенью 2016 года. Потом открытие перенесли на конец 2017 года из-за большого объема работ. В итоге дату снова отодвинули на весну и лето 2018 года. Инженерные работы на набережной обошлись в 187 миллионов рублей. Более 100 миллионов потрачено на ее благоустройство в комплексе с Нагорным парком.
Комментарии
Туалеты не забудьте построить, а то начнут торговать чебуреками/беляшами/чаем/кофе, а люди от безысходности будут все отходы жизнедеятельности "сливать" и "сваливать" под новой лестницей
и будет как раньше зассаная набережная с бухими упырями
Сергей Дугин поручил задуматься о "душе" набережной, чтобы там проходили различные развлекательные мероприятия.Здесь не должно быть пусто и скучно...
Я думаю куда он пропал?А он вон где развлекается с первостатейными делами.Мысли о песТнях и плясках с плюшками,в то время,как половина города замерзает.М-да.Умом админов не понять.(.
а ну, торговля и развлечения, шагом марш на набережную!
Чем выше тем холоднее там. Да если ещё ларьки поставить и пустить народу к товару .Выдержит ли всех лестница?
Судя по обвалам и трещинам - там не то что танцевать, а просто ходить не очень-то безопасно.
да ужж раскинулась аж на 514 метров))))))))))))))
24.05.2018 16:31
- гость -
Раньше весело было - теперь скукотище
Не хватает санузлов по всему городу. Если туризм развивать, то без таких мест никак нельзя. Под мостом через речку ванючку уже благоухает нестерпимо.
какой туризм? я вас умоляю