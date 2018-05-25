Пора сажать картошку: эксперт о работах на даче в конце мая-2018

Затяжная холодная весна в Алтайском крае не повод для паники у садоводов и огородников. Так считает председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков. По его словам, настоящие садоводы знают, что в Алтайском крае климат изменчив и заморозки возможны вплоть до начала июня.
А потому до 10 июня высаживать в открытый грунт такие теплолюбивые культуры, как томаты, перец и баклажаны, не рекомендовано. "Можно высадить под пленку, но в этом году погода такая, что торопиться все же не стоит", – сказал эксперт.
По его словам, даже если высадить эти культуры в середине июня, они успеют дать хороший урожай.
А для посадки картофеля как раз время пришло — почва достаточно прогрелась, говорит эксперт.
Все еще можно сеять капусту, морковь, под пленку — цветы, редис.
Также не поздно высаживать саженцы плодовых деревьев.
Владимир Марков также сообщил, что плодовым деревьям прохладная весна ущерба не нанесла. По его словам, в этом году для них складываются благоприятные условия: "Не надо переживать: и для яблонь, и для вишни, и даже экзотического абрикоса, который некоторые тоже выращивают на Алтае, сейчас благоприятный период. Так что урожай у нас будет", — сказал эксперт.
Отметим, по сообщению синоптиков, в предстоящие выходные температура воздуха в Алтайском крае поднимется выше +30 градусов.
Комментарии