Фото: adventism.pro
Житель Барнаула, которого обвиняют в том, что он откусил часть уха у своего знакомого, предстанет перед судом.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчине инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица.
Следствием установлено, что в феврале этого года, будучи пьяным, мужчина нанес несколько ударов кулаками в область головы своему знакомому, а затем откусил фрагмент его уха.
Читайте также: Мужчине откусили ухо после ссоры в барнаульском караоке-баре
Теперь мужчине грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.
Комментарии