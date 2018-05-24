Известный барнаульский легкоатлет, действующий вице-чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами впервые стал отцом.
Как сообщает "Алтайский спорт", первенца назвали Ярославом. Вес нового представителя спортивной династии Шубенковых – 3 килограмма 230 граммов, рост – 52 сантиметра. Супругу Сергея зовут Анна.
В настоящий момент Сергей Шубенков вместе с тренером Сергеем Клевцовым находится в Юджине (США), где ему предстоит старт на третьем этапе "Бриллиантовой лиги". Барьеристы начнут забег, когда в Алтайском крае будет глубокая ночь, – 27 мая в 04:03 по барнаульскому времени.
Отметим, что в этом году спортсмен намерен выступить на чемпионате Европы, который пройдет летом.
Со своей супругой Шубенков познакомился, когда учился в университете на юридическом факультете. Их свадьба состоялась в 2015 году.
Комментарии
Искренние поздравления!!! Здоровья малышу и маме, счастья вашей семье!
Поздравления! Здоровья парню! А Сергею новых побед и в спорте и в личном
А у человека под нейтральным флагом ребенок с каким гражданством рождается?
Не в Штатах рожали?
24.05.2018 16:29
- гость -
24.05.2018 16:33
Грантштейн
фу на вас
Искренние поздравления!!!
Поздравляю Аню и Сергея!
А товарищам, которые тыкают нейтральным флагом и прочей ересью могу сказать следующее.
Я знаю Аню и ее семью - это очень интеллигентные и умные люди (более того, патриоты), у нее прекрасное воспитание. Сергей - пашет сутками в зале, успевает учиться и заниматься семьей. Они пример для многих. Имейте совесть перестать упрекать людей, ничего о них не зная.
На фото пара выглядит счастливой. Это главное ребята, пронести этот свет через всю жизнь.