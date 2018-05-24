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Правительство РФ решило не менять налоговый режим в течение ближайших шести лет. Такое заявление сделал первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.
Министр отметил, что государству необходимо создать стабильные условия.
"В первую очередь — это налоги. Мы говорим о том, что в течение следующего шестилетнего периода мы не будем менять налоги", — сказал Силуанов.
При этом первый вице-премьер уточнил, что налоговую систему ждет донастройка. В частности, Министерство финансов надеется упростить налоговые взаимоотношения с малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, работающими пока в сером секторе. Силуанов рассказал, что сейчас ведется создание механизма, который может заинтересовать таких предпринимателей, чтобы они начали работать "в белую", что, по его словам, станет большим вкладом в ВВП.
Силуанов добавил, что развитие протекционистских отношений сдерживает темпы роста мировой экономики. "Действительно, в целом мы видим, что мировая экономика растет достаточно устойчиво, успешно, под 4% темпы роста. С другой стороны, мы видим развитие различных протекционистских настроений, которые, безусловно, сдерживают темпы роста экономики. Если бы их не было, то экономика могла бы показать более высокие темпы", — заключил вице-премьер.
Комментарии
Будет все наоборот
а что - у нас министры решают- быть налогам или нет? разве целесообразность и необходимость уже не являются основополагающими в данных вопросах?