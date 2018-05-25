Фото: Amic.ru, Алтайский фонд МСП
Бесплатный образовательный тренинг "Школа предпринимательства" состоялся в Алтайском крае с 14 по 18 мая в рамках программ обучения АО "Корпорация "МСП". В нём приняли участие действующие предприниматели. Цель мероприятия – обучить навыкам, нацеленным на развитие бизнеса.
18 мая в "Школе предпринимательства" закончился учебный год. Предприниматели выступили перед экспертами со своими проектами и показали разработанные ими варианты решения выявленных проблем. Завершающий день был очень ярким и эмоциональным. Смотрите фоторепортаж с этого события.
Алтайский край, г. Барнаул
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altfond.ru
Комментарии
Учили воровать или грабить?
шляпа полная! чему там можно научится? купил дёшево продал подороже!