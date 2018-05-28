Сохраняем и умножаем: интервью с топ-менеджером меланжевого комбината

Фото: пресс-служба БМК

Алтайский край — исторически аграрный регион, но есть у нас немало и промышленных предприятий. Одно из старейших — Барнаульский меланжевый комбинат. Но солидный возраст не показатель архаичности. Сегодня БМК является крупным комбинатом, продолжая работать на оборонку и на гражданский сектор. Продукция расходится по всей стране и даже за рубеж. Но как предприятие выживает в кризис? Об этом корреспонденту портала Amic.ru рассказал генеральный директор АО БМК "Меланжист Алтая" Сергей Мусатов.

Корреспондент: Сергей Николаевич, БМК сегодня — единственный производитель хлопчатобумажных тканей за Уралом с полным технологическим циклом. Расскажите, как, несмотря на кризис, вам удалось сохранить такое масштабное производство?

С.М.: Конечно, мы не оторваны от ситуации в стране. Но я не могу сказать, что кризис на нас сильно повлиял. В послевоенные годы БМК обеспечивал потребности армии на три четверти, на комбинате трудились около 15 тысяч человек. Сейчас работает в 10 раз меньше, а большая часть станков прошлого века простаивает. Несмотря на это, уже подняли выпуск до 7 млн погонных метров ткани за год, а за текущий год решили создать в швейном секторе в три раза больше вакансий. Можно было бы долго рассказывать про наше производство, но я отмечу только два момента.

Во-первых, у нас стабильно растет заработная плата, повышение было и в 2018 году (швеи могут заработать до 70 тыс. рублей — прим. ред.). За последние полтора года мы увеличили штат сотрудников на 11%. Сейчас у нас трудится свыше 1000 человек, и планируется дальнейшее расширение численности. Никаких сокращений у нас нет.

Во-вторых, мы активно занимаемся расширением производства. В 2018 году начинаем строительство нового комплекса, это очень масштабный проект. В целом в модернизацию вложим около 5 млрд рублей. В прошлом году начали реконструкцию прядильного производства — купили 50 высокопроизводительных станков. Главная цель — повышение качества продукции и увеличение объемов.

Сегодня заказов настолько много, что переводим производство с трехсменного режима на четырехсменный.

А насчет выживания в кризис — мы всегда смотрим вперед, всегда нацелены на развитие. Такая политика позволяет нам не только выживать, строить планы на будущее, но и реализовывать их.

Корр.: Насколько повлияли недавние санкции на востребованность продукции БМК? Не пришлось ли свернуть сотрудничество с какими-то западными партнерами?

С.М.: Нет, санкции на нас не повлияли. В основном больше влияют косвенные "санкции" — рост инфляции, сокращение доходов населения, рост цен на сырье. Сотрудничество с западными партнерами продолжается. Снижения объемов сбыта тоже нет.

Корр.: Какова ценовая политика предприятия? Не планируется ли повышение цен в ближайшее время?

С.М.: Благодаря качественной продукции и умеренной ценовой политике, предприятие всегда имеет хороший спрос. Мы ценим это и ответственно относимся к своей репутации, стараясь не допускать увеличения цен в течение года. Всё сырье закупаем на год вперед, поэтому не боимся скачка цен из-за колебаний курса рубля.

Стратегической задачей для эффективной работы БМК является не повышение цен, а освоение таких технологий, которые обеспечат предприятие конкурентными преимуществами и по затратной части, и по части выпуска уникальных, как это сейчас принято называть, "умных" тканей.

Корр.: Насколько сегодня востребована продукция БМК? Удается ли конкурировать с товарами подобного типа иностранного производства?

С.М.: Рынок текстильной продукции высококонкурентен. И я к этому отношусь позитивно. Борьба за покупателя укрепляет любое предприятие, держит в тонусе. У нас высокая планка качества продукции, и мы строго следим, чтобы его не снижать. Качество — это тот показатель, от которого мы никогда не отступали и никогда не будем отступать. Но признаюсь, китайский производитель — серьезный конкурент. Всей отечественной текстильной отрасли очень бы помогли барьеры на поставки дешевых тканей из Китая.

Корр.: В предыдущие годы БМК был крупнейшим поставщиком ткани для Министерства обороны РФ. Сегодня заказы от ведомства есть?

С.М.: Мы всегда поддерживали российский оборонно-промышленный комплекс и не меняем традиций сегодня. По-прежнему основной упор сделан на производство ткани для гособоронзаказа. 60% произведенной продукции — это гособоронзаказ. Мощностей мы не снижаем.

Корр.: Среди гражданского населения какая продукция наиболее востребована?

С.М.: Из швейных изделий — спецодежда летнего и зимнего ассортимента, противоэнцефалитные костюмы, костюмы "Шахтер". Неизменным успехом пользуется домашний текстиль. Следует отметить, что все швейные изделия изготавливаются только из тканей собственного производства.

Корр.: Где сегодня можно приобрести ваши товары?

С.М.: В основном мы работаем в сегменте B2B, то есть с предприятиями, компаниями, которые закупают у нас партиями спецодежду, продукцию для силовых структур. Мы производим ткани из 100%-го хлопка и ткани с содержанием полиэфирного волокна от 20 до 50%.

Что касается розничных продаж — у нас есть свой фирменный магазин, он расположен по адресу: ул. Кулагина, 8. Там представлена наша продукция по очень демократичным ценам. В планах — развитие сотрудничества с торговыми сетями.

Корр.: Поделитесь планами на ближайшую перспективу

С.М.: Планов, конечно, громадьё: производство инновационного текстиля для спецодежды и униформы, а также тканей нового для предприятия сегмента — для школьной формы. Сейчас разрабатываем новую технологию для производства нефтеотталкивающих тканей. Дальнейшее развитие производства "умных" тканей, которые могут распознавать изменения окружающей среды и адаптироваться к ним посредством функциональных трансформаций, например, "включать" водостойкость, антибактериальные, антистатические и другие необходимые свойства — одна из приоритетных задач для компании не только на день сегодняшний, но и на обозримую перспективу.

Корр.: С какими регионами вы сотрудничаете в плане поставки продукции?

С.М.: Это в первую очередь рынки России и стран СНГ. Отдельно выделить какие-то регионы, пожалуй, проблематично, потому что за многолетнюю историю предприятия мы наладили и стараемся поддерживать сотрудничество с представителями многих областей нашей необъятной Родины.

В этом нам помогают наши торговые представительства в Краснодаре, Балашихе, Новосибирске, Иваново. В планах – открытие филиалов в Екатеринбурге, Воронеже, Самаре и еще нескольких городах-миллионниках. А это значит, что укрепление связей с предприятиями из разных регионов продолжится.

Корр.: В самом начале вы сказали о росте зарплат и расширении штата. Чем привлекаете людей на работу и есть ли дефицит квалифицированных кадров?

С.М.: Дефицит есть. Именно поэтому мы занимаемся обучением сотрудников, даже платим стипендию. И молодеем. Еще года два назад средний возраст работников был 57 лет, теперь уже 48. Да, труд у нас напряженный. Качество продукции — это всегда скрупулезная работа каждого члена команды. Но мы стараемся делать для сотрудников все возможное. Например, с 2017 года у нас обеды в столовой бесплатные. Сейчас модернизируем и скоро запустим вторую столовую.

Корр.: Что бы вы хотели пожелать сотрудникам комбината в преддверии профессионального праздника – Дня работника текстильной и легкой промышленности?

С.М.: Здоровья, профессионального и личностного роста, побольше радостей в наше непростое время и уверенности в завтрашнем дне!

Справка: Предприятие было образовано 86 лет назад, в 1932 году. В отличие от многих алтайских заводов, БМК "родился" именно на Алтае, а не был эвакуирован сюда в годы войны. Весь советский период комбинат работал в полную силу. После развала СССР два десятилетия находился в шатком положении. В 2015 году комбинат вошел в структуру "БТК текстиль", входящего в крупнейший российский холдинг легкой промышленности Группу компаний БТК.

О продукции Барнаульского меланжевого комбината вы можете узнать на сайте АО БМК "Меланжист Алтая" или по телефонам: +7 (3852) 290-190, 290-199На правах рекламы