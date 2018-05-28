Понедельник, 28 Май, 09:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,67
€ 72,12
455858
11°
Обь
399см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Сохраняем и умножаем: интервью с топ-менеджером меланжевого комбината

, ИА "Амител"
Генеральный директор крупнейшего барнаульского предприятия Сергей Мусатов рассказал о том, как получается расширять производство

Фото: пресс-служба БМК

Алтайский край — исторически аграрный регион, но есть у нас немало и промышленных предприятий. Одно из старейших — Барнаульский меланжевый комбинат. Но солидный возраст не показатель архаичности. Сегодня БМК является крупным комбинатом, продолжая работать на оборонку и на гражданский сектор. Продукция расходится по всей стране и даже за рубеж. Но как предприятие выживает в кризис? Об этом корреспонденту портала Amic.ru рассказал генеральный директор АО БМК "Меланжист Алтая" Сергей Мусатов.

Корреспондент: Сергей Николаевич, БМК сегодня — единственный производитель хлопчатобумажных тканей за Уралом с полным технологическим циклом. Расскажите, как, несмотря на кризис, вам удалось сохранить такое масштабное производство?

С.М.: Конечно, мы не оторваны от ситуации в стране. Но я не могу сказать, что кризис на нас сильно повлиял. В послевоенные годы БМК обеспечивал потребности армии на три четверти, на комбинате трудились около 15 тысяч человек. Сейчас работает в 10 раз меньше, а большая часть станков прошлого века простаивает. Несмотря на это, уже подняли выпуск до 7 млн погонных метров ткани за год, а за текущий год решили создать в швейном секторе в три раза больше вакансий. Можно было бы долго рассказывать про наше производство, но я отмечу только два момента.

Во-первых, у нас стабильно растет заработная плата, повышение было и в 2018 году (швеи могут заработать до 70 тыс. рублей — прим. ред.). За последние полтора года мы увеличили штат сотрудников на 11%. Сейчас у нас трудится свыше 1000 человек, и планируется дальнейшее расширение численности. Никаких сокращений у нас нет.

Во-вторых, мы активно занимаемся расширением производства. В 2018 году начинаем строительство нового комплекса, это очень масштабный проект. В целом в модернизацию вложим около 5 млрд рублей. В прошлом году начали реконструкцию прядильного производства — купили 50 высокопроизводительных станков. Главная цель — повышение качества продукции и увеличение объемов.

Сегодня заказов настолько много, что переводим производство с трехсменного режима на четырехсменный.

А насчет выживания в кризис — мы всегда смотрим вперед, всегда нацелены на развитие. Такая политика позволяет нам не только выживать, строить планы на будущее, но и реализовывать их.

Корр.: Насколько повлияли недавние санкции на востребованность продукции БМК? Не пришлось ли свернуть сотрудничество с какими-то западными партнерами?

С.М.: Нет, санкции на нас не повлияли. В основном больше влияют косвенные "санкции" — рост инфляции, сокращение доходов населения, рост цен на сырье. Сотрудничество с западными партнерами продолжается. Снижения объемов сбыта тоже нет.

Корр.: Какова ценовая политика предприятия? Не планируется ли повышение цен в ближайшее время?

С.М.: Благодаря качественной продукции и умеренной ценовой политике, предприятие всегда имеет хороший спрос. Мы ценим это и ответственно относимся к своей репутации, стараясь не допускать увеличения цен в течение года. Всё сырье закупаем на год вперед, поэтому не боимся скачка цен из-за колебаний курса рубля.

Стратегической задачей для эффективной работы БМК является не повышение цен, а освоение таких технологий, которые обеспечат предприятие конкурентными преимуществами и по затратной части, и по части выпуска уникальных, как это сейчас принято называть, "умных" тканей.

Корр.: Насколько сегодня востребована продукция БМК? Удается ли конкурировать с товарами подобного типа иностранного производства?

С.М.: Рынок текстильной продукции высококонкурентен. И я к этому отношусь позитивно. Борьба за покупателя укрепляет любое предприятие, держит в тонусе. У нас высокая планка качества продукции, и мы строго следим, чтобы его не снижать. Качество — это тот показатель, от которого мы никогда не отступали и никогда не будем отступать. Но признаюсь, китайский производитель — серьезный конкурент. Всей отечественной текстильной отрасли очень бы помогли барьеры на поставки дешевых тканей из Китая.

Корр.: В предыдущие годы БМК был крупнейшим поставщиком ткани для Министерства обороны РФ. Сегодня заказы от ведомства есть?

С.М.: Мы всегда поддерживали российский оборонно-промышленный комплекс и не меняем традиций сегодня. По-прежнему основной упор сделан на производство ткани для гособоронзаказа. 60% произведенной продукции — это гособоронзаказ. Мощностей мы не снижаем.

Корр.: Среди гражданского населения какая продукция наиболее востребована?

С.М.: Из швейных изделий — спецодежда летнего и зимнего ассортимента, противоэнцефалитные костюмы, костюмы "Шахтер". Неизменным успехом пользуется домашний текстиль. Следует отметить, что все швейные изделия изготавливаются только из тканей собственного производства.

Корр.: Где сегодня можно приобрести ваши товары?

С.М.: В основном мы работаем в сегменте B2B, то есть с предприятиями, компаниями, которые закупают у нас партиями спецодежду, продукцию для силовых структур. Мы производим ткани из 100%-го хлопка и ткани с содержанием полиэфирного волокна от 20 до 50%.

Что касается розничных продаж — у нас есть свой фирменный магазин, он расположен по адресу: ул. Кулагина, 8. Там представлена наша продукция по очень демократичным ценам. В планах — развитие сотрудничества с торговыми сетями.

Корр.: Поделитесь планами на ближайшую перспективу

С.М.: Планов, конечно, громадьё: производство инновационного текстиля для спецодежды и униформы, а также тканей нового для предприятия сегмента — для школьной формы. Сейчас разрабатываем новую технологию для производства нефтеотталкивающих тканей. Дальнейшее развитие производства "умных" тканей, которые могут распознавать изменения окружающей среды и адаптироваться к ним посредством функциональных трансформаций, например, "включать" водостойкость, антибактериальные, антистатические и другие необходимые свойства — одна из приоритетных задач для компании не только на день сегодняшний, но и на обозримую перспективу.

Корр.: С какими регионами вы сотрудничаете в плане поставки продукции?

С.М.: Это в первую очередь рынки России и стран СНГ. Отдельно выделить какие-то регионы, пожалуй, проблематично, потому что за многолетнюю историю предприятия мы наладили и стараемся поддерживать сотрудничество с представителями многих областей нашей необъятной Родины.

В этом нам помогают наши торговые представительства в Краснодаре, Балашихе, Новосибирске, Иваново. В планах – открытие филиалов в Екатеринбурге, Воронеже, Самаре и еще нескольких городах-миллионниках. А это значит, что укрепление связей с предприятиями из разных регионов продолжится.

Корр.: В самом начале вы сказали о росте зарплат и расширении штата. Чем привлекаете людей на работу и есть ли дефицит квалифицированных кадров?

С.М.: Дефицит есть. Именно поэтому мы занимаемся обучением сотрудников, даже платим стипендию. И молодеем. Еще года два назад средний возраст работников был 57 лет, теперь уже 48. Да, труд у нас напряженный. Качество продукции — это всегда скрупулезная работа каждого члена команды. Но мы стараемся делать для сотрудников все возможное. Например, с 2017 года у нас обеды в столовой бесплатные. Сейчас модернизируем и скоро запустим вторую столовую.

Корр.: Что бы вы хотели пожелать сотрудникам комбината в преддверии профессионального праздника – Дня работника текстильной и легкой промышленности?

С.М.: Здоровья, профессионального и личностного роста, побольше радостей в наше непростое время и уверенности в завтрашнем дне!

Справка: Предприятие было образовано 86 лет назад, в 1932 году. В отличие от многих алтайских заводов, БМК "родился" именно на Алтае, а не был эвакуирован сюда в годы войны. Весь советский период комбинат работал в полную силу. После развала СССР два десятилетия находился в шатком положении. В 2015 году комбинат вошел в структуру "БТК текстиль", входящего в крупнейший российский холдинг легкой промышленности Группу компаний БТК.

О продукции Барнаульского меланжевого комбината вы можете узнать на сайте АО БМК "Меланжист Алтая" или по телефонам: +7 (3852) 290-190, 290-199На правах рекламы

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
09:52
В Барнауле горел гараж с грузовиками 0
09:34
Джонни Деппа поразила "тысячелетняя культура" в глазах россиянок 1
09:30
Сохраняем и умножаем: интервью с топ-менеджером меланжевого комбината 0
09:27
Девушка на ВАЗе врезалась в поезд и скрылась с места ДТП в Алтайском крае 0
09:17
Барнаульцы сообщили о "нашествии" клопов 1
09:15
Ручная работа: как изготавливаются шедевры мебели 0
09:07
Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды 0
09:00
"Samsung Galaxy" с пакетом услуг связи в рассрочку от "Билайн" 0
08:56
СМИ: еще один российский олигарх вместе с семьей переехал в Лондон 3
08:39
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев в начале новой рабочей недели 0
08:30
Интернет-продажи: бесплатный семинар пройдет в Барнауле 1
08:27
Скворцова рассказала, как увеличить продолжительность жизни в РФ до 80 лет 6
08:15
"Жилищная инициатива" открывает новый офис продаж в "Лазурном-2" 0
08:06
Как улучшить жилищные условия с помощью маткапитала 0
07:50
Справедливая Россия: сиротам Алтая нужно давать компенсацию за аренду жилья 0
07:41
"ИнПро" открывает летний набор на курсы бизнеса и карьеры для подростков 1
07:32
Кто такие чмаки и почему перекраивается рынок застройщиков Барнаула 9
07:22
Страстные, деловые и напористые: какие черты приписывают брюнеткам 0
07:15
"Прессовать не перестанем": СГК о пользе отключения горячей воды в Барнауле 17
07:03
Квартиру у реликтового леса с зоной барбекю продают в Барнауле за 15 млн 4
07:00
Запчасти для легковых и грузовых автомобилей в магазине "Автотрейд" 0
06:48
До свидания, школа: сколько стоит собрать выпускника на бал в Барнауле 3
06:32
Колдовское обаяние: подборка самых "горячих" брюнеток Голливуда 1
06:17
Грозы, град и похолодание: прогноз погоды в Алтайском крае на 28 мая 0
06:01
Маски сорваны: жителям покажут поименное голосование депутатов Алтая 3
23:04
Эксперты назвали десятку самых беспроблемных машин 3
22:02
СБУ сообщила о гибели двух сотрудников в Донбассе 1
21:01
СМИ сообщили о большем количестве погибших в Сирии россиян 1
20:06
В петербургский "мост глупости" врезалась "юбилейная" "Газель" 1
19:38
Дорогу к бийским "Золотым воротам" расширят за 4,2 млн рублей 1
19:14
Фигуристка Медведева: уход от Тутберидзе был самым тяжелым решением в жизни 3
18:34
Посол РФ в Австралии: итоги расследования по MH17 - "грязная провокация" 10
18:05
Гроза, град и +6 градусов ждут жителей Алтайского края 28 мая 0
17:31
Тополь упал на припаркованные машины в Барнауле 7
17:08
Четверо российских военных погибли при столкновении с боевиками в Сирии 10
16:31
Подробности о пожаре в барнаульском ТЦ "Весна" сообщили в МЧС 8
16:06
СМИ: на Украине поставили рекорд по пассажировместимости "Запорожца" 1
15:39
Бийчанина задержали за три кражи из магазинов в один день 0
15:11
СМИ выяснили, почему опасно сажать членов семьи в разные части самолета 0
14:34
Автомобильный "бутерброд": в Барнауле пять машин столкнулись 26 мая 9
14:01
Очевидцы: в барнаульском ТРЦ "Весна" произошел пожар 4
13:41
Украина обвинила РФ в создании химоружия для "гибридной войны" 2
13:09
Названа дата проведения "прямой линии" с Путиным 21
12:43
Рецидивист угнал мопед на глазах у его владелицы в алтайском селе 0
12:17
Ким Чен Ын выразил "твердое намерение" провести встречу с Трампом 1
11:46
Северный олененок родился в Барнаульском зоопарке 3
11:21
Россияне смогут требовать более высокую компенсацию за задержку авиарейса 0
10:43
Праздник цветения краснокнижного пиона пройдет в Алтайском крае 27 мая 5
10:22
Жительница алтайского села украла игрушки и китель из дома соседки 2
09:44
"Реал" третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов 4
09:07
Сноуден: никто так не любит Путина, как Трамп 6
08:41
"Газпром" договорился о продлении "Турецкого потока" до Евросоюза 11
08:25
На Украине министр рассказал о способе "уничтожить Россию" 9
08:21
Барнаульские школьники 1 июня сыграют в турнире и смогут пройти квест 0
08:06
Реформатор, развеянный по ветру: интересные факты о Лжедмитрии I 3
07:50
Ежедневник: что общего у группы "Машина времени", госбиблиотеки и скотча 3
07:34
Как россияне будут отдыхать на День России 17
07:19
Карантин из-за вспышки бешенства ввели в райцентре в Алтайском крае 2
07:03
Квартиру с сауной, камином и "умным" светом продают в Барнауле за 18 млн 1
06:48
Секреты рекламных фотографий 0
06:32
Перемены в ОСАГО: что ждет "автогражданку" и сколько она будет стоить 6
06:17
33-градусную жару, грозы и ветер обещают в Алтайском крае 27 мая 0
06:01
Новый этап развития районов: в Алтайском крае стартовала программа "85x85"  3
23:28
Путин рассказал новому правительству о недопустимости некачественной работы 11
22:48
Путин рассказал об "архисложных задачах" для нового правительства 4
21:27
Пограничники Заринска записали поздравление всем алтайским сослуживцам 0
20:38
Мутко предложил отдать новые стадионы, чтобы не стояли "белыми слонами" 0
19:53
Скворцова сообщила о поддержке правительством всех проектов Минздрава 2
19:39
Мутко заявил, что вскоре может окончательно покинуть РФС 2
18:59
Кличко предсказал ничью в финале Лиги чемпионов 2
18:34
От +9 до +33: прогноз погоды в Алтайском крае на 27 мая 0
17:56
Олимпийской чемпионке Загитовой торжественно вручили щенка акита-ину 2
17:35
Нигерийским футболистам запретили интим с россиянками на ЧМ-2018 5
16:57
Правительство предложило увеличить расходы Пенсионного фонда на 92 млрд 2
16:34
Картину "Иван Грозный убивает своего сына" повредили в Третьяковке 9
15:40
Супруга Сергея Шнурова прокомментировала развод 8
15:16
Графа о долгах появится в новых квитанциях за жилищно-коммунальные услуги 4
14:36
СКР предъявил обвинение руководству ГУ МЧС по Кемеровской области 0
14:15
МРОТ предложили установить на уровне 40% от средней зарплаты по стране 5
13:51
Глава "Ростеха" рассказал о работе над мотоциклом проекта "Кортеж" 5
13:35
Назван самый "худший кошмар" НАТО 4
12:41
Шнуров написал трогательное стихотворение о разводе с женой 2
12:22
Мединский назвал "неприличными" жалобы киносетей на перенос премьер 15
11:44
Жители Барнаула разыскивают похитителей деревьев 4
11:24
Барнаульцы вспоминают самые неудобные городские лужи 4
10:48
Ростуризм предупредил об опасном вирусе Нипах в Индии 1
10:19
Матвиенко: повышение пенсионного возраста не приведет к безработице 29
09:49
СМИ: Ирину Аллегрову оставили без дома и без денег 2
09:13
Мощь ракетного залпа "Юрия Долгорукого" оценили в США 3
08:48
Ученые выяснили, что яйца продлевают жизнь 9
08:18
Электрошоковый щит для разгона людей появится у МВД и Росгвардии 46
08:10
Ежедневник: Алан Чумак и день рождения улицы Пушкина в Барнауле 0
08:06
Ох уж эти детки: пришли фото своего малыша и выиграй приз к 1 июня 1
07:50
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 26 и 27 мая 0
07:34
Как уберечь виноград от грибка: советы эксперта 1
07:19
"Потолки словно решето": барнаульцы массово жалуются на протекающие трамваи 21
07:03
Дом с двумя бассейнами перед входом продают в Барнауле за 25 млн рублей 11
07:00
Как получить пенсию, если вы собираетесь все лето провести на даче 0
06:48
Шнур, какой он есть: что рассказал о себе лидер группировки "Ленинград" 1
06:32
Грациозные горные кошки: снимки очаровательных ирбисов 0
06:22
Что такое Троицкая родительская суббота и что нужно делать в этот день 0
06:17
Грозы и жару до +31 градуса обещают в Алтайском крае 26 мая 2
06:01
Власти: миграционная убыль в Барнауле сократилась в два раза 18
05:50
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Красноярске 0
04:44
Мутко вновь перешел на английский 2
03:28
Путин: Россия сделает все, чтобы в мире не было новых угроз 1
02:33
Ученые назвали ожирение в детстве причиной плохой памяти 0
01:28
Российские врачи запатентовали новую методику лечения ЖКТ 1
00:57
Ученые получили первые снимки "порога" черной дыры в центре Галактики 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.