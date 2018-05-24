Первый симуляционный центр по хирургии открыли на базе городской больницы №5. Это три класса, оборудованных для обучения мануальным навыкам по эндоскопической, сосудистой и торакальной хирургии.
"После прохождения обучения в этом центре студенты-медики приобретают практические навыки. С третьего курса начинается отработка практических навыков. К шестому курсу у студентов уже должен быть набор навыков, которые необходимы доктору в работе с пациентами", — рассказал порталу Amic.ru заведующий отделением торакальной гнойной хирургии, кандидат медицинских наук Вячеслав Седов.
Центр открыли на внебюджетные средства Алтайского государственного медицинского университета. Он обошелся вузу в 15 миллионов рублей.
Здесь будут проходить обучение студенты-медики старших курсов, ординаторы, а также повышать свою квалификацию врачи хирургического профиля Алтайского края и других регионов. Общая площадь симуляционного центра по хирургии составляет около 200 квадратных метров.
По словам ректора АлтГМУ Игоря Салдана, в 2018 году в Барнауле откроются еще три симуляционных центра. Учебный сим-центр по травматологии должен заработать в Краевой больнице скорой помощи, по педиатрии — в Краевой детской больнице и по фтизиатрии — в Краевом противотуберкулезном диспансере. Затраты на оборудование этих центров составят около 40 миллионов рублей из внебюджетных средств вуза.
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