Фото: defence.ru
Бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина в четверг, 24 мая, назначат руководителем госкорпорации "Роскосмос". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ряд источников в ракетно-космической отрасли.
По словам одного из собеседников, соответствующий указ будет подписан в ближайшие часы. Днем в четверг Рогозин встретится с главой государства.
Источник в "Роскосмосе" добавил, что заместители главы корпорации Игоря Комарова написали заявления на увольнение и попрощались с коллективом. СМИ уже писали о возможном назначении Рогозина главой "Роскосмоса". Тогда сообщалось, что Комаров с данного поста может перейти в "Ростех".
Также собеседники добавили, что на базе госкорпорации планируется создать холдинг ракетостроения, куда войдут "Алмаз-Антей" и Концерн "Тактическое ракетное вооружение". При этом подчеркивается, что передавать их акции "Роскосмосу" не будут.
"Роскосмос" выступит скорее куратором этих предприятий, во всяком случае на первом этапе", — уточнил собеседник агентства.
Рогозин был замглавы правительства последние семь лет. Также он председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, наблюдательного совета "Роскосмоса", наблюдательного совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) и некоторых других коллегий и комиссий.
Курировал ВПК, оборонзаказ, национальную оборону, мобилизационную подготовку, морскую политику, атомную и ракетно-космическую и другие сектора промышленности, а также строительство космодрома "Восточный".
Комментарии
вот вам и новый начальник батута
наночубайс на месте?