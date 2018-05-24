Фото: vorle.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с резонансной историей, произошедшей в лифте барнаульской многоэтажки, когда мужчина пытался вступить в связь с женщиной против ее воли.
Как сообщили в региональном управлении СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование, соединенном с угрозой убийством.
Напомним, что преступление было совершено в ночь на 24 мая в многоквартирном жилом доме по улице Ускова. Согласно версии следствия, 26-летняя жительница краевой столицы возвращалась с работы домой.
"В подъезде дома, где проживает женщина, неизвестный мужчина напал на нее и попытался изнасиловать. Довести задуманное до конца подозреваемому не удалось по не зависящим от него обстоятельствам", — отмечают в СКР.
Полиция сумела в кратчайшие сроки установить личность и задержать злоумышленника. Им оказался 32-летний мужчина.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Комментарии
мужчина пытался вступить в связь с женщиной против ее воли. Че ЗА СВЯЗЬ
Где фото и фио.
че за связь - половая!!! не понятно что ли? если нет, то мне вас жаль
че за связь - половая!!! не понятно что ли? если нет, то мне вас жаль
Не ругайте девственника.