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Сколько тратят на дороги в Барнауле по сравнению с другими городами Сибири

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В 2018 году программа "БКД" реализуется в девяти агломерациях Сибири

Фото: Amic.ru

Сибирский полпред Сергей Меняйло отметил Барнаул в списке городов, которые в установленные сроки и с надлежащим качеством реализуют приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги". В 2018 году от округа в федеральном проекте участвуют девять агломераций: Улан-Удэнская, Барнаульская, Иркутская, Кемеровская, Новокузнецкая, Красноярская, Новосибирская, Омская, Томская. Amic.ru посчитал, сколько на "Безопасные и качественные дороги" тратят в сибирских городах муниципалитеты из собственных средств.

 

Барнаул – 115,2 миллиона рублей (12,6%)

В 2018 году в Барнауле отремонтируют по "БКД" 44 дороги. В общей сложности на эти цели выделено 911,1 миллиона рублей. Причем основная часть — федеральные деньги. Это 637,5 миллионов рублей, что значительно больше, чем годом ранее. Еще 158,4 миллиона дал муниципалитет.

Новосибирск – 288 миллионов (13,7%)

Из федерального бюджета на реализацию проекта в 2018 году в Новосибирск направлен 1 миллиард рублей. И еще 1,1 миллиарда выделили из бюджета области. Местные власти дали 288 миллионов. Всего в 2018 году в столице Сибири будет отремонтировано 59 улиц. На эти средства планируется привести в нормативное состояние 100,7 км дорог агломерации, что увеличит до 52% долю сети автодорог агломерации, находящихся в нормативном состоянии. По данным официального сайта БКД, в 2017 году на исполнение программы Новосибирская область получила около 2 млрд 251 млн рублей.

Кемерово – 200 миллионов (13,7%)

В 2018 году будет отремонтировано 38 участков городских магистралей в Кемерово. Общий объем выделенных средств составит 1 млрд 460 млн рублей. Из них половина (730 миллионов рублей) поступит из федерального бюджета, вторая в таком же размере – из областного и местного бюджетов Новокузнецка и Кемерово, которые участвуют в программе Минтранса РФ. Причем из бюджета Кемерово — 200 миллионов.

Омск – 50 миллионов (2,5%).

В 2018 году планируется отремонтировать 37 дорог на общей площади 905 тысяч кв. метров. Всего на дороги в Омске в 2018 году по программе "БКД" потратят более 2 миллиардов. Любопытно, что около половины из этих средств федеральные, еще миллиард дали в правительстве региона, а местные власти только 50 миллионов.

Иркутск – 77 миллионов (4,8%)

В Иркутске, Ангарске и Шелехове, а также на прилегающих к ним территориях в 2018 году отремонтируют 57 участков автодорог, на 14 участках ликвидируют очаги аварийности. Всего на реализацию федерального проекта в этом году потратят 1,6 млрд рублей: 730 млн рублей поступят из федерального бюджета, 791,3 млн — из областного, 116 млн выделят бюджеты Иркутска, Шелехова и Ангарского городского округа.  Причем если брать Иркутск, то в 2018 году местные власти выделили всего 77 миллионов.

Красноярск – 514 миллионов (20,7%)

В этом году в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в крае планируется отремонтировать 111 км дорог: 48,1 км федеральных, 12,1 км региональных и 50 км городских дорог. Кроме того, на территории Красноярской агломерации будет построено четыре надземных пешеходных перехода: два из них на федеральной трассе Р-257 "Енисей" и два – в Красноярске, у спорткомплекса "Арена. Север" и около ледового дворца.  Всего на ремонт краевых и городских дорог предусмотрено 2 млрд рублей: по миллиарду из федерального и краевого бюджетов. Еще 514 миллионов дополнительно выделили местные власти.

Томск – 334 миллиона (20,3%)

Объем дорожного фонда Томской области в 2018 году составит не менее 2,6 миллиарда рублей, в том числе по программе "Безопасные и качественные дороги" – 1,44 миллиарда. На них в регионе планируется отремонтировать 88 километров дорог (33 километра – в областном центре). Доля бюджета города составляет 334 миллиона.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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