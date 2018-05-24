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"Строительно-ремонтный" сговор разоблачили алтайские антимонопольщики

, ИА "Амител"
Тайное соглашение заключили три физлица и одна компания, которой и доставались все тендеры в рамках процедуры госзакупок

Фото: hibiny.com

УФАС по Алтайскому краю раскрыло сговор участников торгов на строительном рынке. Речь идет сразу о 5 аукционах, уточняют в ведомстве.

Как сказано на сайте антимонопольщиков, участники картеля заключили антиконкурентные соглашения в ходе пяти аукционов на право выполнения строительных и ремонтных работ  для нужд госзаказчиков Алтайского края и Республики Алтай.

Комиссия регионального УФАС установила, что благодаря достигнутой устной договоренности между ООО "Кровли Профи" и тремя участниками аукционов — физлицами, компания побеждала во всех торгах и получала право на заключение контракта при значительном количестве участников торгов.

В ходе пяти аукционов конкурсанты действовали по одному сценарию. Трое участников поочерёдно намеренно, изначально зная, что их заявки будут отклонены по причине несоответствия требованиям закупочной документации, снижали начальную цену контракта до экономически невыгодной для других участников. Резкое снижение цены контракта на 50-70% исключало участие добросовестных конкурентов и обеспечивало победу во всех аукционах одной компании – ООО "Кровли Профи", — четвёртого участника соглашения.

В результате рассмотрения всех обстоятельств дела, учитывая однообразность такого поведения трех участников торгов и компании-победителя в пяти различных аукционах, а также ряд иных косвенных признаков, действия ООО "Кровли Профи" и граждан были признаны антиконкурентными, нарушающими запрет на соглашения,  установленный п. 2.  ч. 1 ст.11 закона "О защите конкуренции".

Всем участникам сговора  выданы предписания  о прекращении допущенного нарушения, а также с целью дальнейшего отслеживания  действий нарушителей установлена обязанность ежеквартально  предоставлять в УФАС информацию об участии в государственных и муниципальных закупках и их результатах. Кроме того, все участники сговора будут привлечены к административной ответственности.

В соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность для должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификация от 1 года до 3 лет;  для юридических -  от 0,03 до 0,15 размера  суммы выручки на рынке  совершённого правонарушения, но не менее 100 тысяч рублей (так называемый оборотный штраф).

Компания "Кровли Профи" зарегистрирована в 2011 году в Бийском районе Алтайского края (село Енисейское). Уставный капитал — 10 тысяч рублей, директор и единственный учредитель — Александр Харлов. Основной профиль — оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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