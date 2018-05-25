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Дождливая погода с грозами ожидает жителей Алтайского края в пятницу, 25 мая, сообщает региональный Гидрометцентр.
Осадки прогнозируют в большинстве районов края. Дневные температуры составят +15...+20 градусов. Ветер южный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров.
В Барнауле также прогнозируется дождь. Днем в краевой столице будет +15...+17 градусов. Ветер южный, 8-13 метров в секунду.
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Напомним, что в предстоящие выходные синоптики обещают местами в Алтайском крае повышение температуры выше +30 градусов. Впрочем, жара будет также сопровождаться дождями и грозами.
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