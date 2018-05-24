Предложения членов партии "Единая Россия" в Алтайском крае поддержали на федеральной конференции в Москве. Они войдут в программу по улучшению работы партии, к которому призвал президент России Владимир Путин.
"Самый лучший способ подготовки к избирательной кампании в Госдуму (выборы пройдут в 2021 году — прим. ред.) — это активно работать над решением проблем граждан, решениями, которых ждут наши граждане. Надеюсь, что именно на эту практическую работу будет нацелена вся партийная структура", — сказал Владимир Путин на встрече с секретарем Генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком.
Эта встреча состоялась после масштабной общероссийской партийной конференции "Направление 2026" в Москве. На ней были определены дальнейшие шаги партии по обновлению. К развитию и более продуктивному общению с населением коллег призвал и Андрей Турчак.
Секретарь регионального отделения партии в Алтайском крае Александр Романенко, принимавший участие в работе Всероссийской конференции, сообщил, что регион внес свою лепту в подготовку обновления партии.
"В проекте резолюции конференции нашли свое отражение наши предложения о формировании системы внутрипартийной оценки работы депутатов от "Единой России" всех уровней, о создании института партийного контроля для оперативного реагирования на обращения граждан о недобросовестной работе членов нашей партии", — рассказал Александр Романенко.
Он добавил, что участники мероприятия поддержали также идею о внедрении современных информационных технологий в работе партии, например, с обращениями граждан, общественном обсуждении законопроектов и других общественно значимых решений.
"В партии будет усилен промежуточный контроль за работой с обращениями граждан: наши общественные приемные должны будут обеспечить обязательное уведомление заявителей обо всех стадиях прохождения их обращений", — добавил глава алтайских единороссов.
Теперь во всех регионах страны, в том числе и в Алтайском крае, создадут постоянные дискуссионные площадки для обсуждения и выработки предложений по актуальным проблемам развития региона.
Комментарии
вот заживем-то теперь!!!