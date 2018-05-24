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Просмотр телевизора стал самым большим удовольствием для россиян. Таковы итоги исследования "Левада-центра", опубликованные в четверг, 24 мая.
Просмотр телевизора в перечне занятий, доставляющих радость, выбрали 34% респондентов. "В целом просмотр телевизора, денежная прибыль и досуг с детьми, как и восемь лет назад, являются главными поводами для радости среди россиян", — поясняют в "Левада-центре".
В исследовании отмечается связь между уровнем образования и телевизором: чем уровень образования выше, тем привлекательнее для человека становилось ТВ. Больше всего любителей подобного вида досуга нашлось среди людей старше 50 лет. По данным социологов, вторым по популярности удовольствием для них является работа в саду или огороде. Кроме этого, они получают больше радости от чтения книги или журнала и от прогулки в лесу, чем более молодые россияне.
Люди среднего возраста в основном радуются времени, которое они проводят с детьми, и "хорошим деньгам". Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет главными развлечениями называет прослушивание музыки (39%) и общение с любимым человеком (38%). Также они чаще, чем старшее поколение, получают удовольствие от секса и спорта. Почти каждый пятый молодой человек играет в компьютерные игры, подчеркивается в исследовании.
Опрос проводился с 20 по 24 апреля текущего года в 136 населенных пунктах 52 российских регионов. Его участниками стали 1600 человек в возрасте от 18 лет.
Комментарии
эта Левада такая Левада...
Его еще кто-то смотрит?))
Его еще кто-то смотрит
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может быть только этим и объясняется, что россияне мечтательно говорят Леваде "эх, сейчас бы телевизор посмотреть"
последняя радость расеян
Теперь я понял почему людей старше 50 лет на работу не берут. Они в получается извращенцы какие-то Для них удовольствие - это просмотр телевизора и работа в саду или огороде
Для меня удовольствие - просмотр собственных снов. Поэтому люблю спать
Просто у пожилых людей нет возможности позволить себе, что то кроме телевизора, и выращивания пропитания на зиму.
34% зомби