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Россияне назвали просмотр телевизора самым большим удовольствием

, ИА "Амител"
Такой вариант занятий выбрали 34% опрошенных

Фото: zt116.ru

Просмотр телевизора стал самым большим удовольствием для россиян. Таковы итоги исследования "Левада-центра", опубликованные в четверг, 24 мая.

Просмотр телевизора в перечне занятий, доставляющих радость, выбрали 34% респондентов. "В целом просмотр телевизора, денежная прибыль и досуг с детьми, как и восемь лет назад, являются главными поводами для радости среди россиян", — поясняют в "Левада-центре".

В исследовании отмечается связь между уровнем образования и телевизором: чем уровень образования выше, тем привлекательнее для человека становилось ТВ. Больше всего любителей подобного вида досуга нашлось среди людей старше 50 лет. По данным социологов, вторым по популярности удовольствием для них является работа в саду или огороде. Кроме этого, они получают больше радости от чтения книги или журнала и от прогулки в лесу, чем более молодые россияне.

Люди среднего возраста в основном радуются времени, которое они проводят с детьми, и "хорошим деньгам". Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет главными развлечениями называет прослушивание музыки (39%) и общение с любимым человеком (38%). Также они чаще, чем старшее поколение, получают удовольствие от секса и спорта. Почти каждый пятый молодой человек играет в компьютерные игры, подчеркивается в исследовании.

Опрос проводился с 20 по 24 апреля текущего года в 136 населенных пунктах 52 российских регионов. Его участниками стали 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.05.2018 17:44
- гость -

эта Левада такая Левада...

0  0
24.05.2018 17:45
Директор СССР

Его еще кто-то смотрит?))

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24.05.2018 17:53
- гость -

Его еще кто-то смотрит
---
может быть только этим и объясняется, что россияне мечтательно говорят Леваде "эх, сейчас бы телевизор посмотреть"

0  0
24.05.2018 18:26
Павсекакий

последняя радость расеян

0  0
24.05.2018 18:36
- гость -

Теперь я понял почему людей старше 50 лет на работу не берут. Они в получается извращенцы какие-то Для них удовольствие - это просмотр телевизора и работа в саду или огороде

0  0
24.05.2018 18:48
- гость -

Для меня удовольствие - просмотр собственных снов. Поэтому люблю спать

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