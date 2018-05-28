Репетиторский центр "ИнПро" приглашает подростков на летние курсы бизнеса и карьеры. Это специальная программа для детей, которые интересуются бизнесом, хотят развить в себе лидерские качества и получить практические навыки для построения успешного будущего. Опытные предприниматели, профильные специалисты и приглашенные бизнесмены учат детей, как стать успешными предпринимателями или построить блестящую карьеру.
Программа основана на стандартах российских вузов по специальностям: "Менеджмент", "Управление персоналом", "Предпринимательство". Это система подготовки специалистов, которая адаптирована для школьников.
Обучение проходит в форме мини-лекций, деловых игр, тренингов, бесед с известными в нашем городе успешными предпринимателями и руководителями крупных компаний. Программа включает практические задания и занимательные упражнения (моделирование и разбор бизнес-ситуаций, просмотр и анализ фрагментов из фильмов, отрывков из книг на актуальную тему).
Программа состоит из трех модулей:
- общий для всех учащихся модуль — "Мировоззрение";
- специальные — "Предпринимательство: создание и ведение успешного бизнеса с нуля" и "Карьеристика: построение успешной карьеры".
На первом этапе ("Мировоззрение") общая часть обучения состоит из вводных лекций, тестирования, определения склонностей, формирования целей. Далее, по итогам первой части обучения, учеников разделяют на два потока – "бизнесменов" и "карьеристов" ("Предпринимательство" или "Карьеристика"). В среднем курс длится 6 месяцев.
Итог обучения – бизнес-проект или план развития карьеры в выбранной сфере с учётом результатов профориентации и самоопределения.
Занятия проводятся один раз в неделю, в группах — от четырех человек. Одно занятие длится 60 минут. Стоимость одного занятия – 500 рублей (или 2000 рублей в месяц с периодичностью один раз в неделю).
Курсы проводятся в 6 локациях в Барнауле — центры "ИнПро" есть в каждом районе города.
Прохождение обучения подтверждается сертификатом Федерального образовательного сервиса "ИнПро".
Кстати, "ИнПро" имеет лицензию на образовательную деятельность, поэтому можно оформить государственную налоговую льготу — возврат налога на обучение ребёнка.
Репетиторский центр "ИнПро":
Запись по телефону: 8 800 250 62 49
Подробности — на сайте https://etginpro.ru/articles/190.html
г. Барнаул, пр. Ленина, 120б
тел.: 8 (3852) 69-62-49, 8 913 277-89-82
E-mail: study@etginpro.ru
Комментарии
Ну вот круто ))) придумали как заработать на детях )))
судя по первой фотографии, туда не учиться зовут