Фото: avito.ru
Коттедж площадью 300 квадратных метров на участке 30 соток продают в поселке Борзовая Заимка в Барнауле за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Дом расположен в одном уровне, что делает его более комфортным для разных собственников. Изюминка дома — просторный зал с камином, переходящий в светлую кухню-столовую. Зоны визуально отделены друг от друга, но создается впечатление единого пространства. В доме четыре спальни, комната отдыха, два санузла, большая ванна-джакузи, бассейн", — подчеркивает автор объявления.
Имеется два гаража на четыре автомобиля. Обустроена система видеонаблюдения, газонакопитель на 5 кубометров, собственная скважина, дизельный генератор. При этом дом подключен к центральным коммуникациям.
Также продавец отмечает, что с участка можно выйти к реке на небольшой уединенный пляж.
Комментарии
Улыбнула колонна в сиреневой комнате. Тягу к прекрасному не убьёшь!
Кич полнейший.
А мне понравилось
пляж на барнаулке?
это пестня!