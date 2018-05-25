Фото: из сети интернет
25 мая в мире отмечается День полотенца. Праздник появился в 2001 году после смерти британского писателя Дугласа Адамса, автора "Автостопом по галактике". В романе уникальным свойствам полотенца посвящена целая глава. Адамс считал полотенце незаменимой вещью для автостопщика.
И в память о писателе поклонники решили 25 мая отмечать Towel Day, нося весь день с собой полотенце. С каждым годом Towel Day охватывает всё больше стран и людей. А мы к этому дню решили собрать фотографии креативных фигур из полотенец, которые оставляют горничные посетителям.
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