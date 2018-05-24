Фото: malaysianaccess.com
Международная следственная группа установила, что ЗРК "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер на востоке Украины, принадлежал вооруженным силам России. Данное заявление сделал глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен, передает РИА Новости.
В сообщении говорится, что эксперты изучили все доступные снимки и установили, что ЗРК "Бук" имеет несколько уникальных особенностей. По ним следователи смогли получить отпечатки пальцев и установили, что ЗРК "происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация". Такое заявление сделал Паулиссен на презентации предварительных итогов второго расследования крушения лайнера.
"У нас есть больше доказательств и больше информации в поддержку сегодняшних выводов. Но мы не будем их пока обнародовать", — добавил представитель Нидерландов.
Также выяснилось, что круг подозреваемых по делу о крушении Boeing МH17 сужен до нескольких десятков человек. Об этом заявил генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке.
Суд по делу о крушении малайзийского лайнера пройдет в Нидерландах. Большинство жертв трагедии являются подданными данной страны.
Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.
Комментарии
их там нет вы все врете
теперь наш пенсионер в Гаагу больше ни ногой.
"отпечатки пальцев" !!!!! Оху... ь до чего дошёл прогресс! На взорвавшейся ракете отпечатки пальцев, да и сразу их местонахождение....
Это с чего они там отпечатки пальцев сняли ? И уже эти отпечатки служаке из Курска приписали ? Ай молодца ! НО ПОКА они не будут это обнародовать , почему пока ? Чего ждут ? Совокупность " причин " кому-то выгодных ?
И - да , пальчики - то у всех служак в Курске откатали ? и каким образом ? Или название других городов ещё не выучили , а этот на слуху ( АПЛ " Курск " ) ?