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Церемония демонтажа единственного ядерного полигона Северной Кореи прошла в четверг, 24 мая, в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на южнокорейское агентство Yonhap.
Уточняется, что ядерные объекты на полигоне ликвидировали в присутствии зарубежных журналистов. В частности, были уничтожены научно-исследовательские лаборатории, подземные туннели и разнообразные технические постройки.
Репортеры из пяти стран, в том числе Британии, Китая, РФ, США и Южной Кореи, были приглашены северокорейскими властями для наблюдения за демонтажом полигона в районе Пхунгери. Подобное условие в Министерстве иностранных дел КНДР объяснили "ограниченным пространством" на самом полигоне.
Договоренность о закрытии ядерного полигона в КНДР и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, которые прошли 27 апреля в Пханмунджоме.
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