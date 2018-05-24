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Журнал Forbes составил список богатейших наследников российских миллиардеров. В него вошли 20 семей, в которых на наследников приходятся наибольшие состояния, передает "Коммерсант".
Возглавил перечень единственный сын президента "ЛУКОЙЛа" Юсуф Алекперов (17 миллиардов долларов). Он становится лидером рейтинга уже третий раз подряд. За ним следуют двое детей акционера "НОВАТЭКа" и "СИБУРа" Леонида Михельсона. На каждого из них приходится по 8,9 миллиарда долларов. Замыкают топ-3 наследники совладельца "Еврохима" Андрея Мельниченко. Капиталы Тары и Адриана Мельниченко издание оценило в 7,3 миллиарда долларов.
Сын одного из контролирующих акционеров "Альфа-Групп", Алексея Кузьмичева, может унаследовать от отца капитал в 7,1 миллиарда долларов, а сын главы Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова — 6,9 миллиарда.
В топ-10 также вошли дети: председателя совета директоров группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга (на каждого приходится по 6,8 миллиарда), владельца Universal Cargo Logistics Holding и Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина (по 6,5 миллиарда), Геннадия Тимченко (по 5,2 миллиарда), Виктора Рашникова (по 4,7 миллиарда), Андрея Козицына (по 4,5 миллиарда).
В конце списка оказались четверо детей совладельца "Альфа-Групп" и LetterOne Германа Хана (по 2,3 миллиарда долларов).
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