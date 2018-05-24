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Военные украинского батальона морской пехоты, отказавшиеся надеть новые береты на церемонии с участием Петра Порошенко, уволены в запас. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Укринформ".
Начальник пресс-центра ВМС вооруженных сил Украины Олег Чалык добавил, что приказ, одним из пунктов которого является "смена черного берета на новый — цвета морской волны", обязателен для исполнения. Большинство тех, кто не выполнил его, уволены в запас.
"Это их личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты", — цитирует агентство его слова.
Напомним, ранее на Украине прошел парад военных. Те, кто отказался поменять береты, не попали в объективы телекамер во время прохода, однако кадры с морпехами в черных беретах на заднем плане все равно остались на видео.
Агентство пишет, что в ноябре 2017 года Порошенко внес на рассмотрение Рады как неотложный законопроект о переименовании воздушно-десантных войск в десантно-штурмовые войска. Ранее Порошенко заявил, что решил отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ, и сообщил, что теперь береты украинских десантников станут темно-бордовыми - под стандарт НАТО, а не голубыми.
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