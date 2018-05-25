Фото: ar1.ucoz.ru
"Последние звонки" звучат в школах Алтайского края в пятницу, 25 мая. В этот день в учебных заведения региона проходят торжественные линейки в честь окончания учебного года.
В текущем году в Алтайском крае свыше 11 тысяч школьников заканчивают 11-й класс, еще 24 тысячи — 9-й класс. Торжественные линейки пройдут в 961 школе.
Добавим, что с 28 мая для выпускников начнется пора экзаменов.
Вручение аттестатов и выпускные вечера будут проходить на Алтае в период с 23 по 30 июня.
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